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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۵۹

رییس بنیاد مسکن خبر داد؛

افزایش ۴ برابری تسهیلات ساخت مسکن روستایی

افزایش ۴ برابری تسهیلات ساخت مسکن روستایی

زاهدان - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: قرار است تسهیلات ساخت مسکن روستایی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و به صورت سفته زنجیره‌ای با سود ۵ درصد و با بازپرداخت ۲۰ ساله باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در سفر به سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه پیش روی شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و مصوبات آن نهایی و ابلاغ می‌شود قرار است تسهیلات ساخت مسکن روستایی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و به صورت سفته زنجیره‌ای با سود ۵ درصد و با بازپرداخت ۲۰ ساله باشد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین از کلنگ احداث ۱۵۰۰ واحد در شهر زاهدان ظرف چند روز آینده و با حضور مسئولان کشوری خبر داد و افزود: سال ۱۴۱۰ ما در کشور جشن خواهیم گرفت که حتی یک واحد مسکونی روستای غیر مقاوم نداریم.

وی ادامه داد: همچنین در این سفر موضوع مسکن روستای بررسی شد تا اگر موانعی باشد، رفع و اگر موانعی نباشد کار شتاب گیرد که در این خصوص برنامه ریزی و هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد و هم در قالب اعتبارات مالی و هم در قالب قیر رایگان موضوع دنبال می‌شود.

کد مطلب 5338290

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