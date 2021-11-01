به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مراسم قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان که شب گذشته در شهر بلگراد صربستان برگزار شد، نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند تا از امروز به میدان بروند.

این مسابقات از ساعت ۱۳ امروز با برگزاری پیکارهای پنج وزن نخست آغاز می‌شود که طی آن پویا دادمرز، علیرضا نجاتی، امین کاویانی نژاد، ناصر علیزاده و امین میرزازاده به ترتیب در اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.



برنامه مسابقات نمایندگان کشورمان در اوزان دهگانه به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۹ نفر حضور دارند، پویا دادمرز در دور نخست به مصاف اختیار بوتیروف از ازبکستان می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد مقابل نیهاد گولوزاده از آذربایجان قرار می‌گیرد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۲۲ نفر حضور دارند، مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با دیلان گریگرسون از آمریکا کشتی می‌گیرد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۱۶ نفر حضور دارند، علیرضا نجاتی در دور نخست با نیراج از هند مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان الکساندر هروشین از اوکراین و روییز مورا از اکوادور می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، محمدجواد رضایی در دور اول با نیلس بوشنر از آلمان کشتی می‌گیرد و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با برنده مبارزه میان الکسی ماسیک از اوکراین و ساموئل آقاجانیان از ارمنستان مسابقه می‌دهد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، امیر عبدی در دور اول به مصاف عبداله توپراک از ترکیه می‌رود و در صورت پیروزی مقابل این کشتی گیر، در دور دوم با برنده دیدار میان دنیس مرتل از چک و سرگئی کوتوزوف از روسیه مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۲۷ نفر حضور دارند، امین کاویانی نژاد در دور نخست با آردیت ندوج از آلبانی کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده دیدار میان نیکولوز چیخایدزه از گرجستان و لامجد مافی از تونس می‌رود.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، محمد ناقوسی در دور نخست به مصاف روهیت داهیا از هند می‌رود و در صورت شکست این کشتی گیر در دور دوم با برنده مبازه میان اکسوز موکوبو از نروژ و کارلو کودریچ از کرواسی کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۲۲ نفر حضور دارند، ناصر علیزاده در دور اول با الکساندر کوماروف از روسیه مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان کومار سونیل از هند و فیلیپ سمتکو از کرواسی می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، مرتضی القوسی در دور نخست به مصاف مارکوس راجینگر از اتریش می‌رود و در صورت پیروزی در این دیدار در دور بعد به مصاف برنده دیدار میان الکساندر سیموویچ از صربستان و دامیان وون از سوئیس می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۱۹ نفر حضور دارند، امین میرزازاده در دور اول با نیکولا میلاتوویچ از نروژ مبارزه می‌کند و در صورت شکست این کشتی گیر در دور دوم با برنده دیدار میان میخائیل لاپتی اف از روسیه و نیکولاس نتونیاس از یونان کشتی خواهد گرفت.