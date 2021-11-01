به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از مسابقات مدعیان پنج وزن نخست قهرمانی جهان، پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم، علیرضا نجاتی در وزن ۶۳ کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در وزن ۷۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۱ اختیار بوتیروف از ازبکستان را مغلوب کرد وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد نیهاد گولوزاده از آذربایجان گذشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. دادمرز در این مرحله تاراس کروپسکی از اوکراین را با نتیجه ۹ بر ۳ شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف تیلور لامونت آمریکا می‌رود.



در وزن ۶۳ کیلوگرم علیرضا نجاتی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر نیراج از هند را مغلوب کرد. وی در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی الکساندر هروشین از اوکراین را با نتیجه ۵ بر ۱ از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نجاتی در این مرحله به مصاف لری ابولادزه دارنده مدال نقره جهان از گرجستان می‌رود.



در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر آردیت ندوج از آلبانی را از پیش رو برداشت وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل نیکولوز چیخایدزه از گرجستان پیرورز شد.کاویانی نژاد در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی ارکان ارگن از ترکیه را با نتیجه ۱۰ بر ۵ مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با سرگئی استپانوف دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال اروپا از روسیه مبارزه می‌کند.



در وزن ۸۷ کیلوگرم ناصر علیزاده در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب الکساندر کوماروف دارنده مدال برنز اروپا از روسیه شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس ادامه کار برای کسب مدال برنز را بدست آورد.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ نیکولا میلاتوویچ از نروژ را مغلوب کرد وی در دور دوم در یک دیدار نفسگیر با نتیجه ۲ بر ۱ از سد میخائیل لاپتی اف از روسیه گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. میرزازاده در این مرحله آنتون ساونکو از قزاقستان را با نتیجه ۳ بر ۱ از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با فاتیح بوزکورت از ترکیه کشتی می‌گیرد.



مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق از ساعت ۱۹:۳۰ امشب برگزار می‌شود.