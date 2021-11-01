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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۶

مدیرکل شیلات مازندران:

شناورهای صید کیلکا در مازندران سنتی است

شناورهای صید کیلکا در مازندران سنتی است

ساری- مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه شناورهای صید کیلکا سنتی است، گفت: برای صید در اعماق بالاتر به شناورهای صنعتی نیاز داریم.

حسن اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناورهای کیلکا قابلیت صید تا عمق خاصی را دارند، افزود: اغلب شناورهای ما سنتی و غیرکنوانسیونی هستند و برای صید در اعماق بالاتر باید به شناورهای صنعتی مجهز شویم.

وی با اظهار اینکه سرمایه گذار برای تولید شناورهای صنعتی وجود دارد و این طرح در شورای برنامه ریزی تصویب شده است، افزود: هنوز نتیجه کارشناسی اعلام نشده که آیا در اعماق بالا گله ماهیان کیلکا را داریم یا خیر.

وی با بیان اینکه اگر تائید شود که در اعماق بالا گله ماهیان کیلکا وجود دارد نسبت به ساخت شناور برای صید در اعماق بالا اقدام خواهیم کرد.

مدیرکل شیلات مازندران یادآور شد: میزان صید ماهیان کیلکا تا پایان مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۴۰ درصدی روبرو بوده است و میزان صید تا پایان شهریورماه حدود ۵۰ درصد بوده است.

اسحاقی درباره مشکلات صیادان مازندران با بیان اینکه هنوز رفع نشده است، افزود: حق انتفاع بیمه ۱۰ درصدی، سخت و زیان آور شدن شغل صیادی از جمله درخواست‌ها و مطالبات است.

وی گفت: همچنین تعدیل صیادان در گیلان و گلستان انجام شد و از محل هدفمندی یارانه‌ها برای آن اعتبار تخصیص داده شد ولی هنوز این طرح در مازندران اجرا نشده است.

چهار هزار صیاد در استان مازندران مشغول صید ماهیان استخوانی هستند.

کد مطلب 5340819

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