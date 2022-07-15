به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، نشست محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی با مدیران و فعالان و سینماگران استان کردستان روز گذشته ۲۳ تیرماه در شهر سنندج برگزار شد.
در این نشست محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی گفت: هر فیلم و محصولی که از سوی سازمان سینمایی کشور مجوز دریافت کند اجازه نمایش در همه استانها به آن داده میشود و هیچ دستگاهی در استانها حق ندارد مانع نمایش آن شود.
وی افزود: چنانچه نمایش فیلم خاصی به دلایلی در استان خاصی با ملاحظاتی مواجه شود حتماً نیاز است با هماهنگی سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اتفاق صورت گیرد و هیچکس راسا حق ندارد اعتبار مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را زیر سوال برده و مانع شود.
رئیس سازمان سینمایی پس از شنیدن صحبتهای فعالان حوزه سینمای استان کردستان اظهار کرد: کردستان در حوزه تئاتر خیابانی و موسیقی و سینما ظرفیتهای زیادی دارد و مسئولان باید توجه جدیتر به هنرمندان این استان داشته باشند.
وی با بیان اینکه دولت با رویکرد عدالتمحوری کار خود را در همه حوزهها از جمله فرهنگ و هنر آغاز کرده است، افزود: راهاندازی کارگروه فرهنگ و هنر برای اولین بار در کشور، فعال شدن شورای عالی سینما بعد از ۱۲ سال و احیای شورای عالی هنر از مهمترین اقدامات دولت در حوزه فرهنگ و هنر بوده است.
خزاعی با بیان اینکه امسال در ردیف بودجه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی اتفاقات خوبی افتاده است، ادامه داد: تا پایان سال تمام دفاتر انجمن سینمای جوانان کشور مجهز میشوند و در حوزه بازسازی سالنهای سینما هم اقداماتی انجام میشود.
رئیس سازمان سینمایی و سمعی، بصری اظهار کرد: امسال ۴۰ درصد بودجه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی و ۸۰ درصد بودجه انجمن سینمای جوانان به شهرستانها اختصاص یافته است.
خزاعی بر لزوم تلاش برای نمایش هویت فرهنگی زیبا در استانهای مختلف از طریق تولید فیلم تاکید و اضافه کرد: سینماگر در کنار انعکاس مشکلات و آسیبها، زیباییها را نیز نمایش دهند که در افزایش ثروت و توسعه استانها تاثیرگذار است.
به گفته وی، سینماگر و فیلمساز استانی نباید به راحتی و با بی تفاوتی از کنار این همه قصهها و ماجراهای جالب تاریخی، فرهنگی و هویتی و باورها و فرهنگ فولکلور استان عبور کند. متاسفانه در برخی استانها با ذهنیت و تصاویری نادرستی در اذهان تداعی میشوند که این ناشی از تصویرسازی غلطی است که صورت گرفته است.
خزاعی با بیان اینکه با تصویری که میسازید قضاوت میشوید، تصریح کرد: تلاش کنید هویت ملی و تاریخیتان را فراموش نکنید و حفظ کنید، موضوعات جذاب و زیبا، میراث فرهنگی فراموش شده، ارزشها و اسطورهها و افتخارات دینی و ملیتان را در فیلم انعکاس دهید.
به گفته وی، جهان از روی تصاویر و فیلمهایمان ما را میشناسد و قضاوت خواهد کرد.
رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه متاسفانه اغلب از کنار نکات تربیتی و اخلاقی سینما گذشتیم و چشمپوشی کردیم، تاکید کرد: باید سراغ آن سینمای پاک، نجیب و اخلاقی برویم که دنیا ما را میشناسد، چه چیزی از سینمای ایران برای دنیا جذاب است؟ تکنولوژی و فناوری و تکنیک و جلوههای بصری که بهوفور در آثار بیگپروداکشن خودشان یافت میشود، پس دنیا سینمای ما را به اخلاق، شاعرانگی و نشانههای هویتی و فضای فرهنگی و انسانی میشناسد.
سینمایی که برای جهان غوطهور در مادیات و افراطگرایی پر زرق و برق غربی تازگی دارد و نوعی گفتمان جدید و افق نویی است.
حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی هم با بیان اینکه به تمرکززدایی اعتقاد زیادی دارم، اضافه کرد: امکانات و فرصتها باید به شکل عادلانه در اختیار فعالان حوزه سینمایی استانها قرار گیرد.
ایل بیگی بر لزوم توجه به اقتصادی بودن تولید فیلم پیش از انجام کار تاکید کرد و ادامه داد: ۹۰ درصد فیلمهای سینمایی که در ایران تولید میشود، امکان برگشت سرمایه یا سود ندارند که این نقطه ضعف باید برطرف شود.
وی انجمن سینمای جوان را از دریافت مجوز تولید فیلم کوتاه مستثنی دانست و مطرح کرد: از سالنهای سینما حمایت میشود و به زودی واریز کمکها به حساب مدیران سینماها صورت خواهد گرفت.
در این نشست صمیمانه، تعدادی از فعالان حوزه سینمایی کردستان با رئیس سازمان سینمایی به بیان دغدغههای خود پرداخته و مشکلات و خواستههای خود را مطرح کردند و خواستار حمایت دولت از هنرمندان در بخشهای مختلف شدند.
ایرج بهرام نژاد مدیر مسوول آموزشگاه فن بیان مونا، نبود درآمد و نداشتن مسکن را از جمله دغدغههای هنرمندان استان عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر وزارت فرهنگ و ارشاد به قشر هنرمندان به ویژه از لحاظ اقتصادی شد.
امیر غلامی مدرس سینما و فیلمساز نیز از مدیریت سیستم اداری دستگاهها در گذشته انتقاد کرد و افزود: سیستم مافیایی در حوزه سینمایی باعث به حاشیه رانده شدن تعدادی از فعالان عرصه سینما شده است و باید اصلاحاتی صورت گیرد.
فاتح بادپروا مدیر سینما کردستان مریوان هم بر ضرورت حمایت از همه حوزههای زیرمجموعه سینمایی استان تاکید و اظهار کرد: چندین سال میشود که بخش خصوصی حوزه سینما فراموش شده و نیازمند حمایت است.
فریاد مجیدآبادی کارگردان و تهیه کننده هم از ممنوع کار شدن خودش انتقاد کرد و توضیح داد: لطفاً اجازه دهید کار کنیم، ما برای ایران و کردستان کار میکنیم.
بختیار لحیمی مدرس و مستندساز و مدیرعامل خانه مستند کردستان هم با اشاره به اینکه بعد از ۲ سال پیگیری، موفق به دریافت مجوز راهاندازی خانه مستند استان شده است، ادامه داد: وزارت ارشاد باید محلی در شان خانه سینما برای این مهم اختصاص دهد، ضمن اینکه بودجه سالانه مستمر و ردیف بودجه ثابت برای خانه مستند در نظر گرفته شود.
مهدی توکلی نماینده خانه عکاسان کردستان از عدم توجه به هنر عکاسی انتقاد کرد و گفت: عکاسان توانمندی در استان داریم که مورد حمایت قرار نمیگیرند و درخواست ما ارائه کارت هویتی به عکاسان و کمک به انسجام فعالان این عرصه و برگزاری جشنواره مستقل است.
ناصر سبحانی فیلمساز مدیر شرکت دانش بنیان تجهیزات انیمیشنسازی در ایران هم بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات سینمایی کشور تاکید کرد.
حیدر مرادی مدیر پردیس سینمایی بهمن سنندج با اشاره به اینکه طی ۱۰ گذشته صندلیهای این سینما تعویض نشده است، افزود: با وجود پایین بودن درآمد سرانه مردم استان، استقبال مردم از فیلمها خوب است.
وی همچنین پیشنهاد داد امسال آیین افتتاح جشنواره فجر در سینما بهمن برگزار شود.
سوران فهیم مدرس سینما و تدوینگر هم سینمای ایران را دارای مشکل بنیادی دانست و اضافه کرد: ما از کاربردی بودن سینما غافل شدهایم، چراکه آموزشهای سینما در ایران بسیار قدیمی است.
وی بر لزوم ایجاد تحول در سینمای جوان کشور شد و ادامه داد: صرف مجهز کردن خانههای سینمای جوان کافی نیست بلکه به نظر من باید به فیلمساز یاد داد که چطوری پول دربیاورد.
در پایان این نشست از پوستر جشنواره مریوان رونمایی شد.
دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، دیدار با استاندار کردستان و امام جمعه سنندج، شرکت در برنامه افتتاح خانه مستند کردستان، بازدید از انجمن سینمای جوانان، نشست با فیلمسازان و فعالان حوزه سینما و گفتگوی زنده در شبکه استانی از جمله برنامههای سفر ۲ روزه رئیس سازمان سینمایی به کردستان است.
در این سفر حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت، یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمدرضا سوقندی مدیرکل استانها و حقوقی سازمان سینمایی، هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه سینماشهر، رئیس سازمان سینمایی را همراهی کردند.
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