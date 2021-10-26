به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، اعضای انجمن سینماداران به دیدار معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی رفتند و به ارائه گزارشی از وضعیت سینماها و مباحث و مشکلات مختلف حوزه سینماداری پرداختند.

محمد خزاعی در این دیدار پس از اظهارات و درخواست‌های اعضای انجمن سینماداران گفت: لازم است راهکارها و پیشنهادات به صورت مکتوب ارائه شود و این راهکارها تنها، از منظر بخش خصوصی نباشد.

رئیس سازمان سینمایی افزود: قطعاً شما توقعات و سلایق جامعه را بهتر می‌شناسید. خیلی وقت‌ها ما درگیر حواشی سینما هستیم و عدم اعتماد مردم و مسئولین به سینما باعث شده تا به سینما نگاه جدی نشود. بنابراین، با ارائه برنامه‌های واقع بینانه‌ای قابلیت اجرایی شدن آن را تضمین کنید.

وی با اظهار امیدواری به اینکه برخی مشکلات سینما در شورای عالی سینما برطرف شود، بیان کرد: به عنوان مثال، باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم از معافیت مالیاتی گمرک برای وارد کردن وسایل و تجهیزات سینمایی استفاده کنیم.

سینماداری از شیوه سنتی خارج شود

خزاعی تصریح کرد: سینماداری باید از شیوه سنتی خود خارج شود. شایسته است با طراحی برنامه‌های جانبی و سطح بندی، پیش بینی کارت‌های مخصوص، ایجاد باشگاه مخاطبان، به کارگیری مدل‌های بازاریابی و تبلیغات مناسب، درجه بندی سینماها و … از الگوی سنتی مدیریت سینماداری فاصله بگیریم.

رئیس سازمان سینمایی عنوان کرد: خانواده‌ها اغلب به دنبال سینماهای مجهز و مدرن هستند. باید دید راهکارهای علمی برای جذب مخاطب به جز شیوه‌های تدوین شده و کلاسیک چیست؟ نیاز است از طریق تعامل و تفاهم با برخی از مراکز و دستگاه‌های آموزشی و اجرایی کشور مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارتخانه‌ها و ادارات گروه مخاطبان هدف را گسترش بدهیم. ایجاد باشگاه مخاطبان و تعریف ضریب‌های تشویقی و مخاطبان خاص هم می‌تواند از جمله راهکارها باشد.

به گفته وی، باید با رویکرد عدالت اجتماعی امکان استفاده از خدمات سینماها را برای همه اقشار جامعه مهیا کنیم. سینما نباید متعلق به قشر خاصی باشد. باید شعار «سینما برای همه» را سرلوحه کار قرار دهیم و با کارشناسی و مطالعه به طرح جامعی برسیم که شرایط عادلانه برای بهره مندی گروه‌های کم بضاعت جامعه و اقشار ضعیف‌تر فراهم شود. سینما نباید صرفاً، سرگرمی و تفریح مرفهین باشد و منافع آن باید برای همه مردم باشد.

رئیس سازمان سینمایی همچنین بیان کرد: حتی با توجه به هزینه بالای سالن سازی می‌توانیم به سمت سینماهای سیار برویم. در خیلی از کشورها سینماهای سیار شبیه اتوبوس‌های بزرگ طراحی، ساخته و جایگزین سینماها شده است. می‌توان در شهرستان‌هایی که سالن ندارند از این روش استفاده کرد.

خزاعی با بیان اینکه بودجه‌ای برای کمک به سینماداران د رنظر گرفته شده است، افزود: بودجه‌ای را قطعی کرده‌ایم که تا نوروز به سالن‌های سینما تزریق شود البته این بودجه شامل سینماهای خصوصی می‌شود زیرا سینماهای دولتی زیرمجموعه نهادها و دستگاه‌هایی هستند که به آنها رسیدگی می‌شود اما سینماهای خصوصی به هیچ جا امیدی ندارند به همین دلیل ما از آنها حمایت می‌کنیم به شرط آنکه سالن‌های سینما بسته نشوند و فیلم‌ها را اکران کنند.

وی ادامه داد: در مورد اکران فیلم‌های خارجی باید آیین‌نامه مشخصی داشته باشیم و نکته مهم این است که حق کپی رایت آنها پرداخت شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه باید برای سالن‌های مخروبه فکری کرد، گفت: شما باید پیشنهاد دهید که چه کارهایی برای سالن‌های مخروبه انجام بدهیم تا با گفتگو با مسئولان شهرداری بخشی از مشکل را حل کنیم. من اجازه تخریب سالن نمی‌دهم مگر اینکه در ازای آن مکان فرهنگی دیگری به عنوان معوض به کشور اضافه شود و برای این امر باید برنامه مدونی به ما بدهید و لازم است از سرمایه معنوی و وجهه نوستالژیک این سینماها فکر کنیم.

تشکر دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در این دیدار محمد صابری دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران گفت: بزرگترین دستاوردی که هیات مدیره انجمن سینماداران ایران در سال‌های گذشته داشت این بود که اجازه نداد انجمن به عنوان قدیمی‌ترین و تنهاترین صنفی که یکپارچه است، دچار چند دستگی شود و آسیب ببیند. بسیار خرسندیم که آقای خزاعی که از جنس سینماست به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب شده است. شما اشراف کامل به حوزه تولید و پخش دارید و این معجزه‌ای برای سینماداران است و از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر می‌کنیم که شما را با آگاهی و دانش و هوشمندی انتخاب کرده است.

محمد قاصد اشرفی رئیس هیات مدیره انجمن سینماداران نیز عنوان کرد: تنها صنفی که در ۲ سال گذشته به شدت آسیب دید سینماداران بوده است اما سعی کردیم این صنف را یکپارچه نگه داریم.

مدیر سینما ماندانا با اشاره به اینکه در این مدت به جای اینکه سرمایه گذاری‌مان رشد کند، تنزل پیدا کرده است، بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر سالن‌های کشور وضعیت خوبی ندارند و ۳۴ سینما تقاضای تغییر کاربری دارند که این موضوع، هشداری است که کمک کنیم تا این اتفاق نیافتد. معتقدم سالن‌هایی که استفاده نمی‌شوند، سوددهی هم ندارند و باید تغییر کاربری داده شوند تا سرمایه مرده، زنده شود و به اقتصاد کشور کمک کند.

اشرفی با اشاره به بدهی سینماداران به دفاتر پخش، گفت: اغلب سینماها به دفاتر پخش بدهی داشتند به همین دلیل وام کم بهره به آنها تعلق گرفت اما باز هم قادر به پرداخت آن نیستیم و تقاضای بنده و اکثر سینماداران بخشودگی در پرداخت وام است. خانه سینما اسمش از سینما آمده اما ما در این خانه جایی نداریم و همچنین در صندوق هنر. تهران از نظر ساخت سالن اشباع شده است این درحالی است که برخی شهرستان‌ها هنوز سینما ندارند و باید به آنها کمک شود.

وی با بیان اینکه تجهیزات سینما مساله مهم دیگر است، اظهار کرد: به عنوان مثال، اگر پروژکتور یک سالن بسوزد قیمت خرید آن ۸۰۰ میلیون تومان است و تهیه آن در شرایط امروز بسیار سخت است. مالیات سینماها نیز موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد باید شرایطی فراهم شود تا سینماها از مالیات معاف شوند در این صورت نتایج خوب آن شامل حال مخاطب هم خواهد شد. در حال حاضر ما ارزش افزوده ۹ درصد را از مخاطب نمی‌گیرم.

در ادامه سجاد نوروزی نماینده انجمن سینماداران در شورای صنفی نمایش نیز گفت: در شرایطی که وضعیت رشد قیمت‌ها اصلاح نشود با بلیت ۳۰ هزار تومانی دیگر سینما قابل اداره کردن نیست. ما به دلیل بیماری کرونا مجبور شدیم توسعه زیرساخت‌ها در سینما آزادی را متوقف و همه اندوخته‌هایمان را صرف دادن پایه حقوق به نیروی انسانی کنیم و از توسعه فنی و عمرانی عقب افتاده‌ایم.

نوروزی با بیان اینکه بعد از کرونا مساله اصلی موضوع سود در تولید است، بیان داشت: مخاطب در سینمای ما از بین رفته است و متاسفانه اکثر تهیه کنندگان به مخاطب فکر نمی‌کنند و زمانیکه این نگرش وارد ساختار اکران می‌شود دو اتفاق رقم می‌خورد ابتدا اینکه موجودیت مدنی سینما را مورد مخاطره قرار می‌دهد و هم باعث نزاع سینمادار با تهیه کننده نیز می‌شود و نتیجه این می‌شود که در نهایت می‌گویند مافیای اکران اجازه نداد فیلم ما به خوبی بفروشد.

وی ادامه داد: برای نجات سینما ۲ راهبرد بیشتر وجود ندارد؛ حمایت از زیرساخت و تولید مخاطب محور. در سال ۹۸ اگر یکی از فیلم‌ها نمی‌فروخت ما باید با سالن سینما خداحافظی می‌کردیم. در ۲ سال گذشته تنها ۹ فیلم به فروش بالای ۱۰ میلیارد دست پیدا کردند.

مدیر سینما آزادی با اشاره به اینکه در مورد نمایش فیلم‌های خارجی نباید به شکل تابو به آن برخورد کنیم، گفت: اگر بتوانیم فیلم خارجی منطبق با ارزش‌های کشور نمایش دهیم موجب تحرک در وضعیت تولید می‌شود. درحال حاضر سینماهای بخش عمومی غیردولتی سینماهایی که حکومتی هستند و دولتی نیستند ماهیتاً، با بخش خصوصی تفاوتی ندارند.

عبدالله علیخانی بازرس انجمن سینماداران نیز بیان کرد: درخواست ما از شما این است که از افرادی که تخصص دارند استفاده کنید و از آنها راهکار بخواهید. در سینمای فعلی برخی از آدم‌ها از مسئولان، فیلمنامه نویس‌ها و کسانی که پروانه ساخت و نمایش می‌دهند نگاه بسته دارند.

وی ادامه داد: قطعاً اگر همسان‌سازی در طول این سال‌ها انجام می‌شد امروز مخاطب برای بلیت ۳۰ هزار تومان اعتراض نمی‌کرد. در سینمای ایران فیلم خارجی از مخاطب گرفته شده به همین دلیل مخاطب به سمت ماهواره کشیده شد. باید توجه داشته باشیم جایی که رقابت نباشد فساد به وجود می‌آید. باید برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد تا فیلم‌های خارجی نمایش داده شوند و فیلمسازهای ایرانی با آنها رقابت کنند.

غلامرضا فرجی عضو انجمن سینماداران گفت: سینمای ایران دارای ۱۵ هزار صندلی و ۶۵۰ پرده سینما است، خوشبختانه زیرساخت‌ها خوب شده اما مشکلات سینماداران همچنان پابرجاست. تنها چیزی که درحال حاضر می‌تواند سینمای ایران را نجات بدهد کمیته‌ای متشکل از شورای صنفی نمایش یا آدم‌های با تجربه است. باید شورای صنفی تعداد جلسات خود را بیشتر و با توجه به سیاستگذاری‌های کلان سازمان سینمایی تصمیم گیری کند.

شهرام مهرآسا مدیر سینما درود نیز بیان کرد: متاسفانه وضعیت سینماها بسیار بد است و اغلب سینماها با انباشت هزینه مواجه شده‌اند. درباره مشکلات سینماها مکاتبه‌های زیادی انجام شده اما ترتیب اثر داده نشده، درخواست ما از شما به عنوان رئیس سازمان سینمایی این است که به بخش نمایش توجه شود تا سینماداران از مشکلات به وجود آمده نجات پیدا کنند.

یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان سینمایی و مدیرکل روابط عمومی، محمدقاصد اشرفی رئیس هیات مدیره انجمن سینماداران و مدیر سینما ماندانا، محمدرضا فرجی دبیر، سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن سینماداران، عبدالله علیخانی بازرس انجمن سینماداران و مدیر سینما عصر جدید، سجاد نوروزی نماینده انجمن سینماداران در شورای صنفی نمایش و مدیر سینما آزادی و شهرام مهرآسا مدیر سینما درود از جمله افرادی بودند که در این جلسه حضور داشتند.