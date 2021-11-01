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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۱۹

پایان یک روز سبزپوشی؛

بورس با ورود حقوقی ها صعودی شد/ شاخص ۲۱ هزار واحد رشد کرد

بورس با ورود حقوقی ها صعودی شد/ شاخص ۲۱ هزار واحد رشد کرد

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۲۱ هزار واحدی به یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۲۱ هزار و ۱۱۴ واحدی به یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۰۶ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن رشد ۳۱۲۲ واحدی داشت و به رقم ۳۶۳ هزار و ۱۰۵ واحد افزایش یافت.

امروز ۴۵۸ هزار فقره معامله به ارزش ۳.۲ هزار میلیارد تومان انجام شد و ارزش کل بازار بیش از ۵.۴ هزار هزار میلیارد تومان است.

حجم کل معاملات ۴,۲۰۰ میلیارد تومان و معاملات خُرد نیز ۳,۷۰۰ میلیارد تومان بود.

نمادهای شاخص‌ساز امروز مانند «فولاد»، «فارس» و «کگل» به عنوان نمادهای فلزی و «شپنا»، «شبندر» و «شتران» به عنوان نمادهای پالایشی بودند.

فرابورس ۱۶۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱۹ هزار و ۴۰۰ واحد دست یافت.

برترین گروه‌های صنعت در معاملات امروز، گروه‌های خودرویی با ۲۸۷ و فلزی با ۲۸۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین حقوقی‌ها شامل «خودرو»، «خساپا» و «شبندر» در صدر نمادهای پرتقاضا قرار داشتند.

کد مطلب 5341140

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    نظرات

    • ناشناس ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 1
      پاسخ
      لطفا ما را به خنده نیاندازید.
      • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
        0 0
        چیه بازار کاسبی ات کساد میشه بورس صعودی بشه؟؟؟

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