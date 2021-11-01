بورس با ورود حقوقی ها صعودی شد/ شاخص ۲۱ هزار واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۲۱ هزار و ۱۱۴ واحدی به یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۰۶ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن رشد ۳۱۲۲ واحدی داشت و به رقم ۳۶۳ هزار و ۱۰۵ واحد افزایش یافت.

امروز ۴۵۸ هزار فقره معامله به ارزش ۳.۲ هزار میلیارد تومان انجام شد و ارزش کل بازار بیش از ۵.۴ هزار هزار میلیارد تومان است.

حجم کل معاملات ۴,۲۰۰ میلیارد تومان و معاملات خُرد نیز ۳,۷۰۰ میلیارد تومان بود.

نمادهای شاخص‌ساز امروز مانند «فولاد»، «فارس» و «کگل» به عنوان نمادهای فلزی و «شپنا»، «شبندر» و «شتران» به عنوان نمادهای پالایشی بودند.

فرابورس ۱۶۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱۹ هزار و ۴۰۰ واحد دست یافت.

برترین گروه‌های صنعت در معاملات امروز، گروه‌های خودرویی با ۲۸۷ و فلزی با ۲۸۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین حقوقی‌ها شامل «خودرو»، «خساپا» و «شبندر» در صدر نمادهای پرتقاضا قرار داشتند.