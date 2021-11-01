به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، مجید عشقی صبح امروز دوشنبه ۱۰ آبان در برنامه زنده تلویزیونی گفت: به مرور زمان سرخی از بازار رخت می‌بندد و این وضعیت سرخ حاصل اتفاقات یک شبه نبوده که انتظار رفع آن را به‌صورت یک‌شبه داشته باشیم؛ اما از همین امروز این قرمزی کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: قیمت‌های کنونی سهام در بازار سرمایه، قیمت‌های جذابی هستند و سازمان بورس با تمام قوای خود در تلاش است تا ابهامات بازار را کاهش دهد. این موضوع مهمترین محور سازمان بورس و دولت است.

وی صبح امروز همچنین در برنامه رادیویی "جوان ایرانی" ذات بازار سرمایه را همراه با نوسان دانست و گفت: متأسفانه به دلیل اتفاقاتی که به خصوص در نیمه دوم سال گذشته افتاد، شاهد ریزش عجیبی در این بازار بودیم، اتفاقی که به موجب آن سهامداران دچار هراس شدند. در این شرایط مطابق با علم مالی رفتاری و با بیش واکنشی که در مقابل اخبار منفی اتفاق می‌افتد، شاهد افت قیمت سهام نسبت به ارزش ذاتی آن بودیم.

عشقی با اشاره به برنامه‌های خود در راستای ایجاد ثبات در بازار سرمایه گفت: نخستین برنامه‌ای که در نظر داریم، افزایش شفافیت در اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها است تا سرمایه گذاران اطلاعات دقیقی از سودآوری شرکت‌ها داشته باشند.

وی افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری اطلاعات بسیار مطلوبی در این خصوص به دست آمده است؛ با این حال به دلیل برخی ابهاماتی که در بازار وجود داشته و همانطور که اشاره شد واکنش شدیدی که سرمایه گذاران به دلیل ترس از بازار نشان دادند، سبب ادامه دار شدن ریزش‌ها شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: حضور قوی‌تر صندوق‌های بازارگردانی و صندوق‌های سرمایه گذاری برای خرید سهام از دیگر برنامه‌هایی است که سازمان بورس و اوراق بهادار در دست اقدام دارد. در نظر داشته باشید از ابتدای سال تاکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان تنها توسط صندوق‌های بازارگردانی، توسعه بازار و سرمایه گذاری سهام از بازارسرمایه خریداری شده است، به طوریکه شرکت‌های بزرگ و هلدینگ های سرمایه گذاری راغب هستند که این خریدها را ادامه دهند.

عشقی با بیان این که اعتمادسازی فرایند زمانبری است، گفت: محدودیت‌های موجود در برخی از صنایع مانند خودرو به افت قیمت‌های آنها منجر شده است که به نظر من اگر دولت هر چه سریع‌تر تصمیمات مناسبی برای این صنایع بگیرد، بورس به شرایط قبل باز می‌گردد و شرایط ریزشی به پایان خواهد رسید. این تصمیمات در چند روز آینده اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: طی ۲۰ سال گذشته با حدود ۴ دوره افت شدید رو به رو بودیم که البته این نوسانات پس از طی مراحل به ثبات و شرایط قبل خود رسیده است.