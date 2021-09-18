۳ حمله سایبری از خارج در روسیه ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انتخابات روسیه در اولین روز رای گیری، با سه حمله سایبری از خارج از کشور روبرو شده است.

«الکساندر سوکولچوک» رئیس مرکز فناوری اطلاعات کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در همین رابطه اعلام کرد: در ۱۷ سپتامبر ما سه حمله هدفمند از خارج را ثبت کردیم.

طبق گزارش اسپوتنیک، تمرکز دو حمله بر روی اسکن وب سایت کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، از منظر یافتن آسیب پذیری بوده است و سومین حمله، جلوگیری از ارائه خدمات توسط سایت یا همان DDoS بود که بعداً تا دو دقیقه انجام شد.

سوکولچوک همچنین گفت که صبح امروز شنبه، وب سایت کمیسیون، یک حمله DDoS دیگر را نیز تجربه کرد.

اسپوتنیک اطلاعاتی مبنی بر اینکه این حملات از ناحیه چه کسانی یا گروهی بوده، ارائه نکرده است.

مراکز رأی گیری انتخابات مجلس در روسیه به صورت آفلاین و آنلاین از صبح جمعه باز شده است و تا عصر یکشنبه باز خواهند بود.

پیشتر و در همین رابطه وزارت امور خارجه روسیه هشدار داده بود که اقداماتی را برضد آمریکا به دلیل آنچه «دخالت در انتخابات» عنوان شده است، انجام خواهد داد.

وزارت خانه مذکور همچنین یادآور شد که موضع خود را درباره دخالت در امور داخلی این کشور برای وزارت خارجه آمریکا مشخص کرده است.

طبق اعلام این وزارتخانه، مسکو شواهدی «غیر قابل انکار» در مورد نقض قوانین روسیه توسط پلتفرم‌های اینترنتی آمریکایی در رابطه با انتخابات آینده در روسیه را در دست دارد.