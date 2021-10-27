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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۰۲

دبیر شورای امنیت مسکو:

تأسیسات هسته‌ای روسیه هدف حملات سایبری قرار گرفت

تأسیسات هسته‌ای روسیه هدف حملات سایبری قرار گرفت

دبیر شورای امنیت روسیه امروز در سخنانی از افزایش حملات سایبری به تأسیسات هسته‌ای کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه در یک نشست امنیتی اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای در مرکز کشورش هدف حملات سایبری قرار گرفته است.

دبیر شورای امنیت روسیه در یک نشست امنیتی در این خصوص به افزایش اطلاعات مرتبط با تهدیدات امنیتی اشاره کرد و از این میان فعالیت های عوامل اطلاعاتی خارجی و جرائم سایبری با هدف شناسایی نقاط آسیب پذیر و دسترسی غیرقانونی به منابع حفاظت شده را مورد تأکید قرار داد.

وی در این باره اضافه کرد: در طول ۳ سال گذشته، بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ حمله خطرناک رایانه ای در این منطقه (نقاط مرکزی روسیه) کشف شد. تنها در سال جاری، افزایش این حملات از ۱۵ درصد نیز فراتر رفت. اهداف این حملات سایبری، منابع اطلاعات مقامات دولتی، شرکت‌های نظامی، صنعتی، هسته ای و همچنین موسسات آموزشی و علمی بوده است.

این در حالیست که مسکو تا کنون به کشورهای غربی از جمله آمریکا درباره عدم تکرار حملات سایبری به این کشور هشدار داده است.

کد مطلب 5337673

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