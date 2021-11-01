جزئیات ماجرای نوزاد رها شده در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرگل صحاف در گفتگو با خبرنگاران با ارائه توضیحاتی در خصوص نوزاد رها شده در منطقه ولیعصر جنوبی، اظهار داشت: حدود ساعت ۵ صبح، طی تماس مردمی با کلانتری ۱۷، بلافاصله اقدامات لازم در خصوص تحویل نوزاد دختر رها شده صورت پذیرفته و در ساعت ۶ صبح تحویل شیر خوارگاه بهزیستی شد.

فرگل صحاف افزود: نوزاد دختر دوماهه، با جای جراحی در سرش، هم اکنون در شیر خوارگاه بهزیستی استان پذیرش و حال عمومی نوزاد خوب است و آزمایشات اولیه در حال انجام است.

وی یاد آور شد: براساس وظایف و فرآیندهای تعریف شده در بهزیستی، نوزادان رها شده در شیر خوارگاه، پذیرش می‌شوند و سپس پیگیری‌های لازم و اقدامات مددکاری در خصوص نوزاد رها شده انجام می‌شود.