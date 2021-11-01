به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، غلامحسین طالبی مدیر رادیو «ایران پایدار» برنامه‌های این رادیو را که به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل راه‌اندازی شده، تشریح کرد: برنامه‌هایی با ساختار ترکیبی، مجله، گفتگو محور، مستند، نمایش کوتاه و ساختارهای نوین کوتاه و تاثیرگذار نظیر psa و vox pop به مدت ۱۰ روز از این رادیو، تولید و پخش می‌شود.

برنامه «صبح صلابت» با رویکرد اطلاع رسانی از فعالیت‌های سازمان پدافند غیرعامل و همینطور آشنایی با وظایف دستگاه‌ها و نهادها در مورد پدافند غیرعامل، از استودیوی شماره ۲ رادیو «ایران پایدار» و از محل سازمان پدافند تهیه و پخش می‌شود.