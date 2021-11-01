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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۱۵

رادیو مناسبتی «ایران پایدار» راه‌اندازی شد

رادیو مناسبتی «ایران پایدار» راه‌اندازی شد

رادیو مناسبتی «ایران پایدار» همزمان با هفته پدافند غیرعامل با مدیریت غلامحسین طالبی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، غلامحسین طالبی مدیر رادیو «ایران پایدار» برنامه‌های این رادیو را که به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل راه‌اندازی شده، تشریح کرد: برنامه‌هایی با ساختار ترکیبی، مجله، گفتگو محور، مستند، نمایش کوتاه و ساختارهای نوین کوتاه و تاثیرگذار نظیر psa و vox pop به مدت ۱۰ روز از این رادیو، تولید و پخش می‌شود.

برنامه «صبح صلابت» با رویکرد اطلاع رسانی از فعالیت‌های سازمان پدافند غیرعامل و همینطور آشنایی با وظایف دستگاه‌ها و نهادها در مورد پدافند غیرعامل، از استودیوی شماره ۲ رادیو «ایران پایدار» و از محل سازمان پدافند تهیه و پخش می‌شود.

کد مطلب 5341477
عطیه موذن

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