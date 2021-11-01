انتقاد از وضعیت بافت فرسوده در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی شامگاه دوشنبه در دیدار شهردار و مدیران شهری قم، با تقدیر از ابتکار شهرداری در زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثارگران با انتشار کتاب‌های مرتبط اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر توجهات خوبی به احیای نام شهدا در شهر داشته و اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه در شهر قم اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه همه ملت وامدار شهدا هستیم، چراکه این عزیزان در کنار اخلاص و نجابت برای نجات اسلام و انقلاب جان‌فشانی کرده‌اند، ابراز کرد: ۳۰ کشور مستقیم و ۵۰ کشور غیرمستقیم و حمایتی در جنگ تحمیلی با ایران اسلامی حضور داشتند، ولی آنچه در این عرصه باقی‌مانده این بوده که ایران تنها کشوری است که در چنین جنگ عظیمی اجازه تجزیه نداد که این نشان از سرمایه‌های بالایی به نام شهداست.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، خانواده شهدا را مشعل فروزان شهادت دانست و افزود: خانواده‌ها، همسران و فرزندان نقش مهمی در پرورش و تربیت شهدا دارند که این اقدام آنان کمتر از ایثارگری نیست و این خانواده‌ها در سال‌های گذشته با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

وی مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: اگر الگوی زیستی که در دفاع مقدس و اوایل انقلاب در کشور همچنان دنبال شود، همه مشکلات قابل‌حل است و باید در همه عرصه‌ها به این الگو برگردیم.

امام‌جمعه قم با تقدیر از اقدامات شهرداری قم در سال‌های گذشته در سطح شهر تصریح کرد: تحولات شهر قم در سال‌های گذشته واضح و قابل‌لمس است و این نگاه راهبری حاکم در شهرداری قم فصل جدیدی برای گام‌های بزرگ‌تر را ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه در آستانه یکصدمین سال احیای حوزه علمیه قم هستیم، عنوان کرد: دبیرخانه‌ای در این زمینه در حوزه تشکیل‌شده که در حال جمع‌آوری اسناد و تولید آثار است که در این زمینه شهرداری قم می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری جایگاه قم را مورد توجه قرار داد و گفت: قم نگین درخشان و قلب تپنده کشور و اسلام بوده که باید همه مسئولان قدردان قم باشیم، چراکه هیچ کشوری در دنیا و هیچ شهری در ایران اسلامی نبوده که تحت تأثیر و بی‌ارتباط با قم نباشد که این موضوع وظیفه مسئولان را مضاعف کرده است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه نگرانی‌هایی امروزه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و مسائل فرهنگی در قم وجود دارد، اذعان کرد: قم باید شهر سلامت باشد و همه مسئولان باید با همکاری یکدیگر این نگرانی‌ها را رفع کنند تا همواره قم در رده‌های پایین آمارهای آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرد و برخی از آمارها زیبنده شهر قم نیست.

وی عزم شهرداری برای ایجاد عدالت اجتماعی و همسانی مناطق را مورد توجه قرارداد و افزود: جایگاه مسجد در شهرها باید احیا و به جایگاه کلان برسد و واگذاری پرچم امورات به مسجد سبب حل مشکلات می‌شود و ما در قم نیاز به حداقل ۱۲۰۰ مسجد فعال در شهر داریم و این مساجد باید توسط خود مردم اداره شود.

آیت‌الله اعرافی اظهار داشت: اسناد مهم و بالادستی در کشور وجود دارد که باید برش‌هایی از این برنامه‌ها در قم بومی شود و در طراحی‌های جدید توجه ویژه به این اسناد مهم کشور و برش آن شود.

وی با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی در شهرها یادآور شد: در این مسائل شهرداری تنها یک کنشگر بوده و دیگر کنشگر هایی نیز در این زمینه بوده که باید پای‌کار بیایند، چراکه پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌ای در این زمینه وجود داشته که عزم همگانی می‌خواهد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با انتقاد از وضعیت توجه به بافت فرسوده در شهرها اذعان کرد: همه شهرهای کشور با بافت فرسوده مواجهه بوده که نیاز به قانون منسجمی در این زمینه هستیم و این‌گونه مرزبندی و رهاسازی بافت فرسوده اقدام درستی نیست.