کرم خراطین سبب افت گردوی دهاقان شد

احمد تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کشت گلخانه‌ای به عنوان کشت مدرن در سراسر دنیا مطرح بوده زیرا کمترین استفاده از آب و خاک را به همراه دارد و خوشبختانه در دهاقان بالاترین سطح گلخانه‌های مدرن استان اصفهان را داریم که با تکنیک مدرن دنیا پیش می‌رود.

وی کشت گیاهان دارویی را مناسب با شرایط کم آبی برشمرد و افزود: جهت توسعه گیاهان دارویی از جمله موسیر، آویشن، اسطوخدوس، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شد تا از کشاورزان حمایت صورت گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان با اشاره به طرح مبارزه با کرم خراطین اذعان کرد: نفوذ کرم خراطین در گردو منجر به خرابی و افت محصول گردوی شهرستان در سال زراعی جاری گردید که جهاد کشاورزی با حضور کارشناسان مربوطه اقدام به مبارزه با کرم خراطین را در دستور کار قرار دادند.

حمله کرم خراطین به گردو

وی کرم خراطین را سبب کاهش محصول گردوی دهاقان دانست و عنوان کرد: طرح مبارزه با کرم خراطین در سطح ۱۵۰ هکتار از باغات گردو و با اهدافی از جمله برگزاری کلاس‌های آموزشی و پیش آگاهی به کشاورزان، بازدید از باغات به صورت مستمر، حذف و هرس شاخه‌های آلوده به اجرا رسید.

تیموری گفت: هم‌چنین پر کردن دالان‌های لاروی، نصب تله و فرمون، سم پاشی و اجرای چال کود هم برای رفع و نابودی کرم خراطین صورت گرفت.

وی از اجرای طرح محصول سالم خبر داد و افزود: اجرای طرح محصول محصول سالم در سطح ۱۰ هکتار گلخانه‌های سطح شهرستان دهاقان و با اهداف شناسایی آفات و بیماری‌های محصولات گلخانه‌ای، رهاسازی عوامل بیولوژیک، کاهش مصرف سموم و و تولید محصولات سالم و ارگانیک اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اظهار داشت: سن غلات هم از مواردی است که آسیب جدی به محصولات کشاورزی وارد می‌نماید که در این راستا، طرح مبارزه با سن غلات هم در سطح دو هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان و با هدف کاهش سن غلات انجام و هزار و پانصد هکتار از مزارع نیز بر علیه پوره سن غلات سم پاشی شد.

ضرورت توزیع کود یارانه دار برای کشاورزان

وی توزیع کود یارانه دار را نیاز کشاورزان دانست و مطرح کرد: توزیع ۴۰۰ تن کود شیمیایی یارانه دار در بین ۲ هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی با عنوان کشت بهاره قرار گرفت و در حال حاضر نیز ۳ واحد توزیع کود در این شهرستان فعال است.

تیموری افزود: هم‌جنین با توجه به تنوع ماشین آلات در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامی، بهره برداران برای تأمین نیاز خود به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه و پس از گذراندن مراحل قانونی، سوخت دریافت می‌کنند که البته در ۶ ماهه سال جاری ۸۰۰ هزار لیتر گازوئیل حمایتی در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

پاییز خشک و افت کشت

وی از پاییز خشک و افت کشت خبر داد و گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی، پاییز خشک و بی بارانی را پشت سر می‌گذاریم و به سبب کاهش منابع آبی تا کنون ۱۱۰ هکتار کشت غلات در سطح شهرستان انجام گرفته و در بازدیدی که از این کشت صورت گرفت به کشاورزان استفاده از ارقام اصلاح شده و لزوم استفاده آن در مزارعی که در حال حاضر در شرایط بحرانی نمی‌باشند توصیه شد.