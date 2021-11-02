به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، بردلی کوپر بازیگر و تهیه‌کننده که تا به حال هشت بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است یک شرکت جدید تهیه فیلم برای خود راه‌اندازی کرده و قصد دارد از طریق آن فیلم «هایپریون» را بر پایه مجموعه چهار قسمتی رمان‌های نوشته دن سیمونز بسازد.

این شرکت تحت مجموعه استودیو وارنر برادرز قرار گرفته و حالا این فیلم آنجا با همراهی گراهام کینگ تهیه‌کننده برنده جایزه اسکار ساخته می‌شود.

«هایپریون» قبلاً قرار بود در قالب یک سریال لیمیتد برای استودیوی سای‌فای تولید شود اما حالا به عنوان یک فیلم سینمایی با نویسندگی تام اسپزیالی تولید خواهد شد که به خاطر کارش در سریال «واچ‌من» اچ‌بی‌او برنده جایزه امی شده است. تهیه‌کنندگان در حال حاضر مشغول پیدا کردن کارگردانی برای پروژه هستند.

نخستین قسمت از مجموعه کتاب‌های «هایپریون» در سال ۱۹۸۹ توسط خانه نشر بانتام اسپکترا منتشر شد. داستان کتاب ۷۰۰ سال پس از مرگ مکانی که «زمین قدیمی» نامیده می‌شود اتفاق می‌افتد و در آن کل کهکشان در حالت جنگ به سر می‌برد. هفت غریبه سعی می‌کنند رازهای مقبره‌های سیاره هایپریون را کشف کنند و هر یک باور دارد خودش به تنهایی کلید نجات بشریت را حمل می‌کند.

کوپر در حالی شرکت تهیه فیلم خود را راه‌اندازی کرده که قبلاً قراردادی شش ساله با تاد فیلیپس در وارنر برادرز داشت که کارش را با ساخت فیلم‌های موفق و خوش‌نقد به پایان برد.

فیلم «ستاره‌ای متولد می‌شود» او نامزد دریافت هشت جایزه اسکار از جمله بهترین بازیگر و بهترین فیلم شد و توانست ۴۳۶ میلیون دلار بفروشد. کوپر همچنین یکی از تهیه‌کنندگان «جوکر» بود که بیش از یک میلیارد دلار فروخت و نامزد دریافت ۱۱ جایزه اسکار شد.

کوپر در سال ۲۰۱۵ هم با «تک‌تیرانداز آمریکایی» کلینت ایستوود نامزد دریافت اسکار شده بود که آن فیلم ۵۴۷.۴ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی فروخت. او با فیلم‌های «دفترچه بارقه‌های امید» سال ۲۰۱۳ و «کلاهبرداری آمریکایی» ۲۰۱۴ هم نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود.