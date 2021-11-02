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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۴۶

با حکم سرپرست دانشگاه؛

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منصوب شد

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منصوب شد

با حکم سرپرست دانشگاه تهران، طاهر روشندل اربطانی به‌عنوان رئیس دانشکده مدیریت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در حکم سید محمد مقیمی، سرپرست دانشگاه تهران، خطاب به طاهر روشندل اربطانی، استاد دانشکده مدیریت آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی به مدت سه سال به‌عنوان رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود ضمن تعامل سازنده با کلیه ذی‌نفعان دانشکده و همچنین بهره‌مندی از توان مدیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان بر محور جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی، انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله برای اعتلای نماد آموزش عالی کشور را با مشی فرهنگی و خردمندانه‌ای که دارید، مورد اهتمام قرار دهید.

مزید توفیقات جنابعالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف دولت مردمی را ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال خواستارم».

همچنین سرپرست دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به بابک سهرابی یورتچی، رئیس پیشین دانشکده مدیریت، از خدمات و زحمات ایشان در دوره تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرده است.

کد مطلب 5342193
مهتاب چابوک

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