دیابتی ها کمتر متوجه علائم فیبریلاسیون دهلیزی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «توبیاس رایشلین»، عضو تیم تحقیق از بیمارستان دانشگاه برن در سوئیس، گفت: «این مسئله قابل توجه است که متوجه شویم بیماران مبتلا به دیابت، علائم فیبریلاسیون دهلیزی را کمتر تشخیص می‌دهند.»

وی در ادامه افزود: «عدم تشخیص این علائم ممکن است منجر به تأخیر در تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی و در نتیجه عوارض بیشتری مانند سکته شود. یافته‌های ما این سوال را مطرح می‌کند که آیا بیماران مبتلا به دیابت باید به طور معمول از نظر فیبریلاسیون دهلیزی غربالگری شوند.»

فیبریلاسیون دهلیزی می‌تواند منجر به لخته شدن خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی و سایر عوارض مرتبط با قلب شود.

دیابت نوع ۱ و ۲ از جمله بیماری‌های مزمن هستند که خطر ابتلاء به اختلال ریتم قلب را افزایش می‌دهند، بنابراین محققان تصمیم گرفتند بررسی کنند که آیا علائم و عوارض فیبریلاسیون دهلیزی بین افراد مبتلا و بدون دیابت متفاوت است یا خیر.

این مطالعه شامل بیش از ۲۴۰۰ بیمار مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در سوئیس با میانگین سنی حدود ۷۴ سال بود که حدود ۱۷ درصد مبتلا به دیابت بودند.

در مقایسه با افراد بدون دیابت، بیماران مبتلا به دیابت ۲۵ درصد کمتر احتمال دارد علائم شایع فیبریلاسیون دهلیزی مانند تپش قلب سریع را تشخیص دهند. آنها همچنین سه برابر بیشتر در معرض فشار خون بالا بودند؛ ۵۵ درصد بیشتر احتمال دارد که دچار حمله قلبی شوند؛ حدود دو برابر بیشتر در معرض نارسایی قلبی و ۳۹ درصد بیشتر احتمال دارد که دچار سکته شوند؛ و ۷۵ درصد بیشتر احتمال دارد که دچار اختلالات شناختی یا ذهنی شوند.