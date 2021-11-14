حضور کمرنگ زنان در انتصابات شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران گفت: در انتصابات صورت گرفته حضور بانوان شاغل در شهرداری مشاهده نمیشود در حالی که بر اساس ماده ۷۴ برنامه احکام برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری تهران ذیل فصل ۳ برنامه، تحت عنوان پایداری فرهنگی اجتماعی مکلف شده در راستای افزایش میزان حضور و ارتقا جایگاه زنان در مدیریت شهری و افزایش سطح و کیفیت حضور اجتماعی و مشارکت فعال زنان در شهر از طریق تبعیض مثبت توانمندسازی و فراهم ساختن زمینههای ارتقا نقش زنان در مدیریت شهری با اختصاص ۳۰ درصد از پستهای مدیریتی به زنان شاغل در شهرداری تهران تا پایان برنامه اقدام کند.
وی ادامه داد: با وجود این تکلیف قانونی در حال حاضر از تعداد حدود ۶۸۰ پست مدیریت انتصابی شامل مدیر کد ۶، مدیر کد ۵، مدیر کد ۴ انتصابی فقط ما شاهد حضور ۴۷ مدیر خانم در شهرداری هستیم.
معدنی پور با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط حدود ۷ درصد پستهای مدیریتی انتصابی به بانوان اختصاص دارد، بیان کرد: از شهردار تهران درخواست دارم جهت تحقق ماده ۷۴ احکام برنامه پنج ساله سوم به منظور اختصاص ۳۰ درصد پستهای مدیریتی به زنان شاغل در شهرداری اهتمام جدی داشته باشند.
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