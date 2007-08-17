معرفی 100 دانشگاه برتر جهان / نامی از دانشگاههای ایران دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه ترین رتبه بندی دانشگاههای برتر جهان 5 دانشگاه آمریکایی به نامهای هاروارد، استنفورد، یل، انستیتور فناوری کالیفرنیا و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، حائز رتبه های اول تا پنجم شدند.

این رتبه بندی نشان می دهد که دانشگاه معتبر انگلیسی همچون کمریج که همواره رقابتی تنگاتنگ با دانشگاه هاروارد (رتبه نخست این فهرست) داشته است در رتبه ششم قرار دارد.

در این رتبه بندی جهانی که بر اساس معیارهای رتبه بندی معتبر دانشگاه شانگهای و گزارش آموزش عالی تایمز آو لندن ارائه شده است، عمدتا دانشگاههای آمریکا بالاتر از دانشگاههای کشورهای مختلف و سرشناس اروپا در عرصه آموزش عالی قرار گرفته اند.

به گزارش مهر، در این رتبه بندی نکات جالبی همچون قرار گرفتن دو دانشگاه ژاپنی (دانشگاه توکیو و دانشگاه کیوتو) در میان 29 دانشگاه برتر جهان به چشم می خورند.

همچنین دو دانشگاه چینی در هنگ کنگ نیز به ترتیب رتبه های 69 و 96 برترین دانشگاه جهان را به خود اختصاص داده اند.

در این رتبه بندی دانشگاه کرنل در رتبه 19، دانشگاه جان هاپ کینز رتبه 24، دانشگاه ژنو رتبه 32، دانشگاه مک گیل رتبه 42، دانشگاه بستون رتبه 65، دانشگاه کارنگی ملون رتبه 75، دانشگاه ایموری رتبه 93، و دانشگاه ساسکس رتبه 100 را به خود اختصاص داده اند.

در این فهرست بندی که همه ساله منتشر می شود، همچون سالهای گذشته نامی از دانشگاههای ایران در بین دانشگاههای برتر جهان دیده نمی شود.