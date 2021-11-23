تولید ۲۲.۴ میلیون تن فولاد توسط ایران و تثبیت جایگاه دهمی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بر اساس اعلام انجمن جهانی فولاد، فولادسازان جهان از ابتدای ژانویه (۱۲ دی‌ماه ۹۹) تا پایان اکتبر ۲۰۲۱ میلادی (۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰)، یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد که حاکی از رشد ۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

همچنین ۶۴ کشور فولادساز جهان در ماه اکتبر ۲۰۲۱ میلادی (۹ مهرماه تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰)، ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در مدت یاد شده، ایران در مجموع ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی ۵.۷ درصد کاهش یافته است.

تولید فولاد خام ایران در اکتبر سال جاری میلادی نیز با ۱۵.۳ درصد افت نسبت به اکتبر ۲۰۲۰ میلادی به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.

از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰۲۱ میلادی، چین با تولید ۸۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن (افت هفت دهم درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی) بیشترین میزان تولید فولاد خام جهان را به خود اختصاص داد.

پس از آن، هند با تولید ۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن فولاد خام، ژاپن با ۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن، آمریکا با ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و روسیه با ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، بیشترین میزان تولید این محصول را در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱ میلادی داشتند و به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم ایستادند.

همچنین کره‌جنوبی با تولید ۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام، آلمان با تولید ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، ترکیه با تولید ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، برزیل با تولید ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ایران با تولید ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در رتبه‌های ششم تا دهم جهان جای گرفتند.