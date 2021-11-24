حل و فصل ۱۹.۵ میلیون دلاری تخلف تی موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اختلال موجب شد تا بیش از ۲۳ هزار تماس با شماره ۹۱۱ پلیس بی نتیجه بماند و شهروندان در خطر نتوانند از نیروهای پلیس کمک بخواهند.

به دنبال این رویداد، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا تحقیقات خود را در این زمینه در ژوئن سال ۲۰۲۰ آغاز کرد. تحقیقات یادشده منجر به تهیه گزارشی در مورد تخلفات تی موبایل شد که نشان می‌داد بیش از ۲۳ هزار تماس مردم با پلیس از طریق تی موبایل در زمان اختلال بی نتیجه مانده است.

تی موبایل برای جبران اختلال و خسارتی که به شهروندان وارد کرده، موظف به ارتقای شبکه مخابراتی خود شد تا دیگر چنین مشکلاتی رخ ندهد. بر اساس گزارش کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، مشکلات یادشده تماس‌های تلفنی و پیامکی را نیز مختل کرده بود.

تعداد کل تماس‌های بی نتیجه در آمریکا به این علت حداقل ۲۵۰ میلیون مورد برآورد می‌شود. بنابراین حداقل ۴۱ درصد از تماس‌های انجام شده از طریق تی موبایل در زمان وقوع اختلال بی نتیجه مانده اند. بعدها مشخص شد نقص در پیکربندی تجهیزات به دنبال نصب یک روتر جدید در شبکه تی موبایل عامل مشکلات یادشده بوده است.