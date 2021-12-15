ثبت ۴۰۰ خانه مشارکت مردم در سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دل پیشه، در مراسم افتتاح اولین خانه مشارکت مردم در سلامت، ضمن تقدیر از تلاش های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مسیر راه اندازی خانه مشارکت مردم در سلامت به عنوان یکی از ارکان های ساختاری دبیرخانه های ساغ کشور، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیر خود، توجه به پیشگیری را مقدم بر درمان خواند و بر نقش شبکه های بهداشت تاکید کرد که این رهنمودها مورد توجه وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نیز قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هیچ فعالیت اجتماعی بدون مشارکت مردم به ثمر نمی نشیند، افزود: خانه های مشارکت در سلامت حلقه ارتباط بین دولت و مردم در حوزه سلامت است. این خانه ها مطالبات مردم را به گوش مسئولان و پیام های سلامت را به گوش مردم می رساند.

دل پیشه، برپایی خانه مشارکت مردم در سلامت را اقدام عظیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور مداخله مردم در سلامت توصیف کرد و ادامه داد: با پیشبرد اهداف، این طرح باید در سطوح بین المللی نیز معرفی شود.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، تاکنون بیش از ۴۰۰ خانه مشارکت در تمام استان ها به ویژه استان های مرزی به ثبت رسیده و ارتباط آنها با سیستم بهداشت و درمان نیز برقرار شده است.

وی در پایان به ظرفیت بهره گیری از اطلاعات طرح افخم که به منظور ارتقای سطح سلامت به کمک نخبگان کلید خورده است، اشاره کرد و هدف خانه های مشارکت مردم در سلامت را نیز ارتقای سطح سلامت مردم دانست.