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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۴:۵۳

موج ۲۴۵ تجمعات شبانه؛ مردم گلستان همچنان در میدان حضور دارند

موج ۲۴۵ تجمعات شبانه؛ مردم گلستان همچنان در میدان حضور دارند

گرگان-تجمعات شبانه مردم گلستان همزمان با سراسر کشور به موج ۲۴۵ رسید؛ حضوری که با گذشت ماه‌ها همچنان ادامه دارد و جلوه‌ای از همراهی و همبستگی مردم را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمعات شبانه مردم گلستان همزمان با سراسر کشور به موج ۲۴۵ رسید.

این تجمعات در حالی به موج ۲۴۵ رسیده است که مردم در شهرهای مختلف استان، با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، بر تداوم همراهی و همبستگی خود تأکید دارند.

استمرار این گردهمایی‌ها طی ماه‌های گذشته، به فرصتی برای حضور اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر تبدیل شده و شهروندان با شرکت در این برنامه‌ها، بر حفظ انسجام اجتماعی و مشارکت در صحنه تأکید می‌کنند.

همزمانی این حضور با تجمعات شبانه در دیگر نقاط کشور نیز نشان‌دهنده گستردگی این حرکت مردمی است؛ حرکتی که با گذشت ۲۴۵ موج همچنان در شهرهای مختلف گلستان ادامه دارد و میدان‌های استان را به محل گردهمایی شبانه مردم تبدیل کرده است.

کد مطلب 6995823

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