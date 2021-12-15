شماری دیگر در شهر البوکمال سوریه به روند آشتی ملحق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا گزارش داد: روند آشتی ملی در مناطق مختلف استان دیرالزور سوریه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، روند آشتی ملی در استان دیرالزور پیگیری شد و طی آن به وضعیت افراد تحت تعقیب، متخلفان و فراریان از خدمت سربازی در مرکز حل و فصل شهر البوکمال واقع در جنوب شرقی دیرالزور رسیدگی شد.

خبرنگار سانا گزارش داد که شمار زیادی به مرکز آشتی ملی در شهر البوکمال در حومه جنوب شرقی دیرالزور مراجعه کردند تا به اوضاع آنها رسیدگی شود.

پیش از این نیز استان درعا شاهد اجرای توافق مصالحه میان دولت سوریه و عناصر مسلح با میانجیگری روسیه بود. در پی این توافق، نیروهای ارتش سوریه، بدون درگیری وارد محله «درعا البلد» در شهر درعا و شهرک‌ها و شهرهای «نوی»، «الیادوده»، «مزیریب»، «طفس»، «تل شهاب»، «حوض الیرموک» و شهرک‌ها و روستاهای دیگر شدند.