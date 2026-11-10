به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه همایش ملی کودک، عرفان و سلامت معنوی، بیست‌ودومین پیش‌نشست این همایش را با موضوع «واکاوی مکانیسم‌های تخریب سلامت معنوی کودکان؛ با تمرکز بر جریان موج کره‌ای و یوگا» برگزار می‌کند.

در این نشست، محمدجواد نصیری به ارائه بحث می‌پردازد و حجت‌الاسلام رسول حسن‌زاده به‌عنوان ناقد حضور خواهد داشت. دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت‌الاسلام علی فضلی است.

این برنامه روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت مجازی در این نشست می‌توانند از طریق نشانی skyroom.online/ch/iict/hekmat2 اقدام کنند. همچنین اطلاعات تکمیلی این برنامه در پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی iict.ac.ir/tfbb در دسترس است.