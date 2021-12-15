به گزارش خبرنگار مهر، محسن یزدان پناه در نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن» که سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد با اشاره به لزوم استفاده صحیح از قدرت خلق پول بانک‌ها، گفت: اگر خلق پول بانک‌ها به بخش‌های مولد تزریق شود، به افزایش بی ضابطه نقدینگی و ایجاد تورم منجر نمی‌شود؛ اما الزاماتی نیز در این زمینه وجود دارد که مهمترین آن انتخاب پروژه‌هایی است که سطح هماهنگی و بهره وری در اقتصاد را بالا ببرند.

وی با اشاره به قفل بودن ظرفیت پرداخت تسهیلات گسترده جدید از سوی بانک‌ها گفت: در آمار گفته می‌شود که بانک‌ها در سال ۹۹ نزدیک به ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده‌اند؛ اما درواقع نظام بانکی قفل است و وام واقعی خیلی کمتر از این مقدار است. تاکید به تولید مسکن به عنوان یک نیاز قابل قبول است، اما این مسئله باید با ملاحظات تأمین مالی و محدودیت‌های نظام بانکی در نظر گرفته شود.

در ساخت مسکن باید ابعاد شهرسازی و توسعه شهری مورد توجه باشد

یزدان پناه ضمن تاکید بر توجه به مسئله شهرسازی در کشور گفت: ما عقب افتادگی تمدنی داریم به خاطر اینکه مساله را به صورت چهاردیواری مسکن می‌بینیم و توسعه شهری را لحاظ نمی‌کنیم. باید به سمت شهرسازی و محله سازی برویم. اگر اینگونه نگاه کنیم مسکن در کلاس یک دارایی مرغوب قرار می‌گیرد که در قالب یک بسته توسعه شهری در تراز تمدنی ساخته شده باشد.

وی افزود: به طور مثال روش متعارف ساخت مسکن اروپایی این است که زمین‌های کنار شهری را متولی مثلاً وزارت راه وارد می‌شود و برای شهرسازی به مناقصه می‌گذارد. به مناقصه می‌گذارد با یک پیمانکاری و به او می‌گوید که باید یک شهر با تمام زیرساخت‌ها بسازی. بعد می‌گوید مناقصه بگذارید و خانه بسازید، من به عنوان دولت سهم سودم را از شما می‌گیرم. یعنی از طریق کانال بازار دارایی قیمت زمین حذف می‌شود. آن وقت دولت و شهرداری با یک تیر دو نشان بزنم. یعنی مسکن اجتماعی در دل همین زمین‌هایی که ارزشمند شده است ساخته می‌شود.

بخشی از خلق پول بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود

این کارشناس پولی و بانکی گفت: خلق پول بانک‌ها اگر با قیودی همراه شود می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود. اینکه گفته می‌شود بانک‌ها به دلیل قدرت خلق پول و دسترسی به منابع پایه پولی، باید مسئولیت پذیری بیشتری در اقتصاد داشته باشند، قابل قبول است. اما در عین حال نباید به شکل دستوری و از طریق تسهیلات تکلیفی بر منابع آن‌ها فشار آورد. خلق پول زمانی درست کار می‌کند و به رونق اقتصادی منجر می‌شود که در خدمت کارآفرینی قرار بگیرد، نه اینکه لزوماً به بخشی که دولت تکلیف می‌کند اختصاص بدهند.

وی افزود: منابع نظام بانکی در شروع رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خاص ترکیب سیاست گذاری و هدایت اعتبار بانکی در بسیاری از کشورها به رشد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شده است و در ایران نیز می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. اما در حال حاضر بخش مسکن مؤلفه‌های لازم برای اینکه بخش عمده خلق پول نظام بانکی را به آن سمت سوق بدهیم ندارد و تنها لازم است بخشی از این منابع به این بخش اختصاص پیدا کند.