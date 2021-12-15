اهداف رایزنی های سیاسی میان مصر و شیخ نشینان

به گزارش خبرگزاری مهر، العربی الجدید در گزارشی آورده است: ریاض روز یکشنبه میزبان نشست سازوکار مشورت سیاسی میان مصر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سطح وزرای امور خارجه بود.

منابع مطلع دیپلماتیک به العربی الجدید اعلام کردند که تشکیل این سازوکار جدید در شرایط زمانی کنونی به پیشنهاد عربستان بوده و هدف از آن یکپارچه کردن دیدگاه ها میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با مصر در روند تماس ها و روابط با قدرت های منطقه ای که رقیب کشورهای عربی شمرده می شوند و در رأس آنها ایران و ترکیه است.

به گفته این منابع، عربستان از اینکه دیگر کشورهای منطقه به سمت ترکیه و ایران رفته اند احساس نگرانی کرده است و آنرا خلاف منافع خود می داند.

این منابع تأکید کرده اند که ترکیه اخیراً خواستار برگزاری نشستی با حضور سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مصر برای آغاز مرحله تازه ای در روابط و پایان دادن به چند سال تنش در روابط شده است.

به گفته این منابع، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در نظر دارد که اگر توافق بر سر برگزاری این نشست صورت نگیرد، سفر خود به امارات را که قرار است در ماه فوریه انجام شود، به تور منطقه ای تبدیل کند و به عربستان و کویت و عمان هم سفر کند.

این منابع تأکید کرده اند که اخیراً ترکیه با پذیرش ملاحظات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به بسیاری از اختلافات خود با این کشورها پایان داده است و از آن طرف نیز این کشورها برای سرمایه گذاری‌های گسترده در ترکیه ابراز آمادگی کرده اند، موضوعی که برای ترکیه در شرایط اقتصادی کنونی و کاهش ارزش لیره اهمیت بسیاری دارد. منابع مطلع دیپلماتیک به العربی الجدید اعلام کردند که تشکیل این سازوکار جدید در شرایط زمانی کنونی به پیشنهاد عربستان بوده و هدف از آن یکپارچه کردن دیدگاه ها میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با مصر در روند تماس ها و روابط با قدرت های منطقه ای که رقیب کشورهای عربی شمرده می شوند و در رأس آنها ایران و ترکیه است

بر اساس این گزارش سازوکار مشورت سیاسی جدید پس از سفر منطقه ای ولیعهد عربستان فعال شده و می کوشد که در سطحی گسترده تر، به مسائل منطقه ای رسیدگی کند، از جمله به مسئله روابط با اتیوپی و روابط با تل آویو پس از توافقات آبراهام و همچنین رایزنی با ایران برای کاهش اختلافات.

براساس این گزارش، این سازوکار جدید همچنین موجب تعیین تکلیف پرونده عضویت سوریه در اتحادیه عرب پیش از برگزاری نشست سران عرب در مارس ۲۰۲۲ در الجزایر، می شود.

این منابع تأکید کرده اند که این سازوکار مشورتی جدید منافع همه کشورهای مشارکت کننده در آن را که شامل کاهش تنش و جلوگیری از تضاد منافع و رسیدن به دیدگاهی مشترک درباره مسائل منطقه می شود تأمین می کند.

العربی الجدید در ادامه آورده است: اخیراً دیدارهای جداگانه میان مسئولان سعودی و ایرانی در عراق و نیز دیدار در سطح مقامات عالی رتبه میان امارات و ایران و همچنین ترکیه و امارات انجام شده است. همچنین اخیراً دیدارهای غیرعلنی میان مسئولان اطلاعاتی مصری و ایرانی برگزار شده است.

این رسانه در پایان به توافقات انجام شده میان آنکارا و ابوظبی در نوامبر گذشته و تلاش دو کشور ترکیه و امارات برای ترمیم روابط پس از خصومت چند ساله اشاره کرده است و اینکه در ۲۴ نوامبر گذشته محمد بن زاید آل نهیان با اردوغان در آنکارا دیدار کرده و چشم انداز جدید همکاری و اقدام مشترک در آن بررسی شده است.