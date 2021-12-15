روز بدون فوتی کرونا در استان بوشهر/ ۵۶ نفر بستری هستند

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۱ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۲۲ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۵۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که پنج نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و چهار نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: با اشاره به اینکه طی شبانه روز گذشته فوتی کرونایی در استان بوشهر نداشته‌ایم، تعداد کل مبتلایان کرونا در استان را ۸۹ هزار و ۲۸۴ نفر عنوان کرد.

از ابتدای شیوع کرونا تا کنون دو هزار و ۳۲ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.