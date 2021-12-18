۲۷ آذر ۱۴۰۰، ۸:۲۳

تنها ۲۷ درصد حجم سدهای خراسان شمالی آب دارد

بجنورد- معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: اکنون ۶۴ میلیون مترمکعب در سدهای خراسان شمالی آب موجود است که این حجم معادل ۲۷ درصد حجم کل سدها است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، وحید واسطه اظهار کرد: ورودی به سدهای استان نسبت به سال قبل ۵۱ درصد کاهش داشته است.

معاون حفاظت و بهره‌وری آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: در حال حاضر ۶۴ میلیون مترمکعب در سدهای خراسان شمالی آب موجود است که این حجم معادل ۲۷ درصد حجم کل سدها است.

وی افزود: نسبت به سال گذشته به میزان ۴۵ درصد از حجم مخازن سدهای استان کاهش یافته است.

واسطه گفت: در خراسان شمالی هشت سد در حال بهره برداری وجود دارد که سد شیرین دره بزرگترین سد این استان است.

