پسکوف: فعلا نمی توان درباره مذاکرات روسیه و آمریکا نتیجه گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز سه شنبه در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که مسکو هیچ دلیلی برای خوشبینی درباره مذاکرات تضمین های امنیتی بین روسیه و آمریکا نمی بیند.

پسکوف در این باره گفت: تا الان ما هیچ دلیل قابل توجهی برای ابراز خوش بینی نمی بینیم. این مسئله سزاوار ارزیابی مثبت است و این ارزیابی مثبت را «سرگئی ریابکوف» (معاون وزیر خارجه روسیه) در مورد چگونگی انجام این مذاکرات انجام داد، یعنی اینکه این مذاکرات رو راست، اصولی و مستقیم بود.

وی همچنین درباره این مذاکرات افزود: اما این مسئله یک فرآیند صرف نیست و چیزی نیست که بتواند رضایت بخش باشد زیرا نتیجه در اینجا مهم است. هنوز چیزی برای گفتن در مورد نتیجه وجود ندارد. چندین دور دیگر در پیش است که به ما امکان می دهد درکی واضح تر و تصویری روشن از جایی که با آمریکایی ها هستیم، داشته باشیم. اکنون، متأسفانه، نمی توان نتیجه گیری کرد.

سخنگوی کرملین ادامه داد که هیچ ضرب الاجلی در مورد مذاکرات یاد شده وجود ندارد اما از نظر روسیه قرار نیست این مسئله فرآیندی بی‌پایان باشد.

روز گذشته مذاکرات درباره تضمین های امنیتی بین «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه و «وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا به مدت ۷ ساعت و نیم در شهر ژنو در سوئیس انجام شد.

معاون وزیر خارجه روسیه پس از پایان این گفتگو تأکید کرد که بازی با آتش به نفع آمریکا نیست و مسکو باید تغییراتی اساسی را در روابط با ناتو ایجاد کند.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در کنفرانس خبری پس از این گفتگو در این خصوص گفت: آمریکا برخی از پیشنهادات مطرح شده از سوی روسیه را نپذیرفته است. واشنگتن اجازه نمی دهد احدی سیاست درهای باز ناتو را زیر سئوال ببرد.

همچنین قرار است شورای ناتو و روسیه نیز ۱۲ ژانویه (چهارشنبه هفته جاری) پس از مدت‌ ها تشکیل جلسه دهد.