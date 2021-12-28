وزیر نیرو وارد سنندج شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو صبح امروز سه شنبه برای اطلاع از آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در حوزه آب، فاضلاب و برق به کردستان سفر کرده است.

وزیر نیرو در ابتدای سفر خود از فرودگاه سنندج با بالگرد از سدژاوه در ۳۹ کیلومتری جنوب غربی سنندج واقع در مسیر سنندج به کامیاران بازدید می‌کند.

بازدید هوایی همزمان از سد «قوچم» و سامانه انتقال آب به سدهای «سورال» و «سنگ سیاه» و همچنین بررسی پروژه‌های آبرسانی به قروه و دهگلان و بازدید از سد «سیازاخ» و پروژه خط آبرسانی به بیجار نیز از جمله مهمترین برنامه‌های وزیر نیرو در سفر یک روزه خود به استان کردستان است.

وزیر نیرو همچنین از سد عباس آباد بانه بازدید می‌کند که این سد پیش از این به صورت موقت آبگیری و از ردیف اعتباری بودجه سالانه خارج شده است و تکمیل آن ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

بازدید هوایی از سد آزاد، بازدید از پروژه آبرسانی به تصفیه خانه آب سنندج و همچنین تصفیه خانه فاضلاب سنندج و جلسه با استاندار، نمایندگان و مدیران صنعت آب و برق استان از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه علی‌اکبر محرابیان به کردستان است.