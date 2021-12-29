به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جعفر آزادمنش، با اشاره به فرارسیدن دهه بصیرت گفت: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، سالیان قبل دشمن برای این فتنه ۱۳۸۸ برنامه‌ریزی کرده بود و در سالیان بعد خواهید دید که چه کارها و چه تلاش‌هایی کردند برای براندازی نظام؛ همانطور که در سال ۹۸ فتنه بنزین اتفاق افتاد.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه قم راهکار برخورد با این فتنه‌ها را بصیرت افزایی دانست و افزود: در صدر اسلام در زمان امام علی (ع) در جنگ جمل، همسر پیامبر اسلام جز فتنه گران قرار گرفت و در اینجا، مهمترین راه در برخورد با فتنه‌ها، بصیرت افزایی است.

وی ادامه داد: یعنی ما نمی‌توانیم به صورت سخت یا نیمه سخت برخورد کنیم، افرادی که مشخصاً از خارج مرز برای خرابکاری می‌آیند، نهادهای امنیتی می‌دانند چطور با آن‌ها برخورد کنند، اما قلیلی از مردم تحت تأثیر بعضی خواص باطل قرار می‌گیرند، در اینجا وظیفه خاص حق و نخبگان جامعه است که تلاش کنند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به جهاد تبیین بپردازند و راه همین است.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) با تاکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص بصیرت افزایی که فرمودند اگر تحریف شکست بخورد، تحریم هم شکست می‌خورد بیان کرد: بسیج و سپاه در خصوص جهاد تبیین باید کارهای بزرگی انجام دهند.

وی تصریح کرد: در زمان صدر اسلام موضوعاتی است که برای ما درس عبرت است و در آیات قرآن و روایات نیز بر عبرت آموزی تاکید شده است.

آزادمنش راه عاقبت بخیری را پیروی از ولی فقیه دانست و گفت: راه عاقبت بخیری هم این است که ما به تمام معنا پیرو نایب امام زمان باشیم و امام (ره) فرمودند: وقتی که شما پشتوانه ولایت فقیه باشید هیچ آسیبی به مملکت نخواهد رسید.

وی افزود: شبیه‌ترین فرد به امام معصوم از لحاظ علم و تقوا، ولی فقیه است و ما باید تابع باشیم و هرچه، ولی فقیه می‌گوید برای اسلام است، برای اسلام و نظامی که حفظ آن واجب است.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه قم بیان کرد: هدف اصلی؛ حفظ اسلام است و هر کسی در هر شغلی باید توان خود را جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی به کار بگیرد و در این خصوص حضرت آقا می‌فرمایند: ملت ایران به فضل پروردگار و هدایت‌های الهی خواهد توانست کاخ با عظمت تمدن اسلامی را برافراشته و سربلند سازند و این آینده قطعی ملت ایران است.

آزادمنش در پایان گفت: عناصر و نخبگان فعال انقلابی باید توان علمی و تبیینی خودشان را بالا ببرند که بتوانند بر دیگران اثر بگذارند و راه این اثر گذاری؛ مطالعه است، لذا اول باید فرمایشات مقام معظم رهبری را خوب بفهمیم و بعد آن را تبیین کنیم تا جامعه آن را هضم کند و بتواند بر محور آن عمل کند.

وی مهمترین وظیفه را روشنگری برشمرد و افزود: مهمترین وظیفه ما و بزرگترین جهاد ما هم اکنون این است که روشنگری کنیم و در مقابل تحریف بایستیم و برای امید دادن به مردم تبیین کنیم.