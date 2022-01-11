پرداخت تسهیلات اشتغال برای سربازان دارای گواهینامه مهارت آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری گفت: برابر تدابیر قرارگاه مهارت آموزی سربازان، سربازان منقضی خدمت سال ۹۷ به بعد که دارای گواهینامه مهارت آموزی هستند، در صورت تأیید طرح آنان توسط مراجع مربوطه، می‌توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

وی افزود: سربازان ماهر منقضی خدمت ساکن تهران برای بهره مندی از تسهیلات فوق می‌توانند فرم مربوطه را دریافت و پس از تکمیل آن در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر به دبیرخانه کارگروه تهران مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی خیابان سهروردی شمالی بالاتر از خیابان شهید بهشتی خیابان هویزه غربی نبش خیابان مرغاب مراجعه و تحویل دهند همچنین متقاضیان در صورت سوال و هرگونه ابهام می‌توانند با شماره ۸۸۷۴۲۹۴۱ تماس بگیرند.

سردار مهری ادامه داد: سربازان منقضی خدمت ساکن حومه تهران به معاونت‌های وظیفه عمومی واقع در شهرستان‌های ورامین و شهریار مراجعه کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی عنوان کرد: متقاضیان سایر استان‌های کشور برای بهره مندی از تسهیلات فوق به معاونت وظیفه عمومی استان و یا استانداری مراجعه کنند.

وی گفت: همچنین با هماهنگی‌های صورت گرفته، سربازان منقضی خدمت سال‌های ۹۶ و قبل از آن نیز در اولویت دریافت تسهیلات مشاغل خانگی قرار می‌گیرند و با ثبت نام در سامانه "مشاغل خانگی" و تکمیل فرم مربوطه، می‌توانند از تسهیلات مشاغل خانگی بهره مند شوند.

سردار مهری تصریح کرد: طرح پیشنهادی این گروه از طریق کمیته فنی مشاغل متناسب با دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، میراث فرهنگ و گردشگری و … بررسی و در صورتیکه طرح تأیید شود برای اموری از جمله توانمندسازی متقاضی، مشاوره، استعداد سنجی، آموزش، ارتقا کمی و کیفی محصولات و شناخت بازار، طرح به جهاد دانشگاهی ارسال می‌شود.

وی عنوان کرد: در مرحله بعدی طرح برای صدور مجوز به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه ارسال و مدارک برای اخذ تسهیلات به بانک ارسال و متقاضی به بانک معرفی می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: ثبت نام و بررسی طرح از طریق سامانه مشاغل خانگی و به صورت غیر حضوری انجام می‌شود و در صورت نیاز به اصلاح طرح یا مدارک از طریق پیامک در سامانه مذکور به متقاضی اطلاع رسانی می‌شود.

سردار مهری گفت: متقاضیان ۱۰ روز پس از ثبت نام می‌توانند با ارائه کد رهگیری در سامانه مشاغل خانگی از روند کار مطلع شوند.

وی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.