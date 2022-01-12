حکم ممنوع الخروجی رئیس کل بانک مرکزی لبنان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدن، «غاده عون» دادستان منطقه جبل لبنان حکم ممنوعیت سفر زمینی، هوایی و دریایی ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور را صادر کرد. این حکم بر اساس شکایت ارائه شده از سوی یک نهاد حقوقی مردمی علیه ریاض سلامه صادر شده است.
بر اساس این گزارش، نگاهی به سوابق ریاض سلامه و ارتباطات خارجی و داخلی او نشان میدهد که وی مراودات فراوانی با ایالات متحده آمریکا دارد به گونهای که از او به عنوان مَرد شماره یک واشنگتن در لبنان یاد میشود؛ مَردی که مأموریت خالی کردن بانکهای لبنانی را از سوی واشنگتن برعهده گرفته است.
رئیس بانک مرکزی لبنان جز شخصیتهایی است که همواره از او به عنوان فردی که در پروندههای فساد دست داشته، نام برده شده است. در همین راستا، دادستانی سوئیس اوایل بهمن ماه سال گذشته گذشته ریاض سلامه را به «پولشویی» بیش از ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرد. دادستانی سوئیس با ارسال نامهای رسمی به وزارت دادگستری لبنان خواهان شفاف سازی درباره انتقال این مبالغ توسط ریاض سلامه و برادرش به بانکهای سوئیسی شد.
اخیراً نیز وی به قاچاق پول از لبنان به فرانسه متهم شده است. در همین ارتباط، ریاض سلامه در حالی مبالغ هنگفتی را از لبنان با خود به فرانسه برده است که هیچیک از نهادهای رسمی و دولتی از این اقدام مطلع نبودهاند. از همین روی، دادستانی کل لبنان به مسأله قاچاق پول توسط ریاض سلامه به فرانسه، ورود پیدا کرده است. دادستانی کل در نامهای به اداره کل گمرک، بر لزوم پیگیری حمل غیرقانونی پول توسط سلامه تأکید کرده است.
چند ماه پیش بود که مقدار زیادی پول در چمدان ریاض سلامه در یکی از فرودگاههای نزدیک پاریس کشف شد. از آنجایی که حمل این پولها به فرانسه غیرقانونی بوده است، وی با جریمه ۲۷۰۰ یورویی نیز مواجه شد. بر اساس گزارش تحقیقات فرانسه مشخص شد که ریاض سلامه بیش از ۸۴ هزار یورو و همچنین بیش از ۷ هزار دلار پول را به شکل غیرقانونی در کیف شخصی خود حمل میکرده است.
در حال حاضر ریاض سلامه در فرانسه متهم به اختلاس و پولشویی است. دستگاه قضائی فرانسه نیز پرونده رئیس بانک مرکزی لبنان در همین زمینه را مورد بررسی قرار خواهد داد. به نظر میرسد که در آینده باید شاهد اقدامات قضائی علیه ریاض سلامه در داخل لبنان نیز باشیم. پیشتر دستگاههای امنیتی در اروپا ثروت ریاض سلامه را بیش از ۲ میلیارد دلار برآورد کردند. این دستگاهها اعلام کردند که احتمال دارد سلامه در حد فاصل میان سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ مبالغ زیادی را از بانک مرکزی لبنان اختلاس کرده باشد.
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