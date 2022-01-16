استقرار ۸۰ درصد عشایر خراسان جنوبی در نوار مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت یکشنبه شب در دیدار با مدیر کل و معاونان اداره کل امور عشایری استان اظهار کرد: خدمت شما به عشایر به نوعی عبادت است و عشایر جز گروه‌های بسیار سخت‌کوش، پر تلاش و کم توقع هستند که همواره در همه صحنه‌ها همراه نظام هستند.

به گفته وی آرامش موجود در استان نتیجه استقرار ۸۰ درصد عشایر در نقاط مرزی خراسان جنوبی است و باید تلاش شود تا عشایر استان دچار مشکلات فرهنگی در زمینه تحصیل فرزندان خود، مسائل رفاهی و بهداشتی نشوند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: نباید اجازه دهیم تا عشایر گرفتار دلال‌ها شوند تا نتیجه زحمات آنها به هدر رود.

وی با تاکید بر اینکه باید از تعاونی‌های خرد زنان عشایری حمایت شود، عنوان کرد: آماده همکاری برای پیگیری مشکلات عشایر به ویژه در زمینه تأمین نهادهای دامی هستیم.

وی با بیان اینکه جامعه عشایری استان کم توقع اما تولید کننده هستند، گفت: عشایر با در اختیار داشتن ۱۰ درصد جمعیت خراسان جنوبی با سختی‌های بسیار ییلاق و قشلاق، درصد قابل توجهی از نیاز پروتئینی استان را تأمین می‌کنند.

قناعت تأکید کرد: این قشر پرتلاش همواره با مشکلات و کمبودها کنار آمده و به راحتی از آنها عبور می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: پرداخت تسهیلات بانکی به عشایر جهت مقابله با آثار خشکسالی مورد توجه قرار گیرد در این زمینه حمایت‌های لازم را خواهیم داشت.