نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ اعلام شد/از ۸۵ هزار تا ۱۶۰هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالاریان، در گفتگوی ویژه شبکه خبر سیما اظهار داشت: هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ هزار تومان، پزشک متخصص ۱۲۰ هزار تومان و پزشک فوق تخصص ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تورم ۴۵ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است و هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی و بخش حرفه‌ای، برآورد کارشناسان اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۴۰۱ این بوده که قیمت تعرفه‌ها حداقل ۶۰ درصد افزایش یابد.

سالاریان ادامه داد: هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۵ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به حدود ۱۲۰ هزار تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید.

وی افزود: در شورای عالی بیمه، نظام پزشکی به عنوان فروشنده خدمات با ۹ عضو دیگر که خریدار خدمات هستند، مواجه است و این ترکیب شورای عالی بیمه در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی اجحاف در حق جامعه پزشکی است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: دولت در این سال‌ها بر اساس هزینه خودش، خدمات پزشکی را قیمت‌گذاری دستوری کرده است که منجر به تنزل خدمات پزشکی، مهاجرت پزشکان، تغییر شغل پزشکان و تخلف در این زمینه شده است.