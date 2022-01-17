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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۸:۴۶

از سوی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی؛

نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ اعلام شد/از ۸۵ هزار تا ۱۶۰هزار تومان

نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ اعلام شد/از ۸۵ هزار تا ۱۶۰هزار تومان

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالاریان، در گفتگوی ویژه شبکه خبر سیما اظهار داشت: هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ هزار تومان، پزشک متخصص ۱۲۰ هزار تومان و پزشک فوق تخصص ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تورم ۴۵ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است و هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی و بخش حرفه‌ای، برآورد کارشناسان اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۴۰۱ این بوده که قیمت تعرفه‌ها حداقل ۶۰ درصد افزایش یابد.

سالاریان ادامه داد: هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۵ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به حدود ۱۲۰ هزار تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید.

وی افزود: در شورای عالی بیمه، نظام پزشکی به عنوان فروشنده خدمات با ۹ عضو دیگر که خریدار خدمات هستند، مواجه است و این ترکیب شورای عالی بیمه در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی اجحاف در حق جامعه پزشکی است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: دولت در این سال‌ها بر اساس هزینه خودش، خدمات پزشکی را قیمت‌گذاری دستوری کرده است که منجر به تنزل خدمات پزشکی، مهاجرت پزشکان، تغییر شغل پزشکان و تخلف در این زمینه شده است.

کد مطلب 5401565

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      13 9
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      گارگر وکشاورز وفقرا از کجا بیاورن این پول را مگر خدانشناس شدین ای واویلا ما چه گناهی کردیم سو تغذیه بیماری‌زا است مگر نمیفهمید خدا نابودتان کند شیطان شمایید کذا شماییو
      • جعفری IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        7 8
        کارگر و کشاورز وفقرا باید بمیرد چون پول ندارد دکتر برای پولدارها هست برای همین از افزایش سهمیه پذیرش پزشکی جلو گیری میکنند چون سرمنافع خود دارند شرط. بندی میکنند بفکر حل مشکل فقرا نیستند چون اونا آدم حساب نمیشد فقط یک روز روزفقراست انتخابات
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      14 5
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      نظام ما فقط طفدار چاقها می باشد دکترا کم درامد دارند بدبختند یه کارگرد کل دستمزدش روزانه 200هزار تومان است
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      13 6
      پاسخ
      یه پزشک ارتوپد درروز 50بیمار بیشتر داره میشه روزی 8میلیون ویزیت به علاوه زیر میزی هربیمار عملی یه سکه بها ازادی سر از برج سازی درمیاره وهیچ مالیاتی هم نمی دهد مریض باید بره ازخود پرداز پول نقد بابت ویزیت وسایر هزینه ها بپردازد و پولها را درحساب خاله وعمه واریز میکنند واداره مالیاتی را سردرگم می کنن
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      9 3
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      مافیای پزشکی که اینقدر دقت در تورم دارند آیا در افزایش حقوق کارگر و کارمند و رکود اقتصادی هم قت دارند یا به فکر خویشند
    • طاهرخانی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      11 3
      پاسخ
      مگر افزایش حقوق کارگر و کارمند 60 درصد تاوان بی عرضه گی مسئولین برای تورم باید قشر ضعیف پرداخت کنه
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      7 4
      پاسخ
      فاجعه است این تعرفه ها لطفا پزشک از هندوستان و پاکستان وارد کنید هزینه آن برای مردم و کشور یک دهم این مبالغ خواهد بود..
      • مم IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        5 4
        خدا لعنتشون کند بعضی از این پزشکان را که مطبشون از سر گردنه هم بدتر شده مهاجرت کنن برن خارج اینها باعث بدبختی مردم هستند هر چه زودتر برن بهتر پزشک از خارج بیارن ۵۰ سال پیش با اون امکانات اوردن الان که وسایل ار تباطی راحتر هست مردم هم راحتترن همون پزشکای هندی شرف دارن به اینه
      • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
        1 2
        اره اونام اومدن فقط از افغانستان و افریقای مرکزی اگه بتونن میان اون هم که مشخصه در چه وضعیه
    • امیر IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      5 5
      پاسخ
      چرا دروغ میگید ویزیت پزشک عمومی ۵۳۰۰۰ تومن برای سال بعد تعیین شده نه ۸۵۰۰۰
    • م IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      7 2
      پاسخ
      چطور حقوق پزشکان 60 درصد افزایش یابد ولی کارمندان زیر 10 درصد چقدر عدالت
      • م ر IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        7 3
        چون دو ساله حقوق کارمندان افزایش نسبتا خوبی داشته. غیر از بعضی پزشکای پولدار خیلیاشون به مرز ورشکستگی رسیدن چون دو ساله که سالی پنج درصد افزایش تعرفه داشتن
    • الهام ب IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      6 2
      پاسخ
      خدا خیرنبینن بحق فاطمه زهرا چرا اینجوری با مردم بدبخت میکنن یهو دولت سمپاشی کنه هممون رو بکشه پس خدا گی جواب این ظالمان رو میخاد بده
    • محمد ارباب IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 4
      پاسخ
      درکدام کشور دنیا ذینفع نرخ خودشو تعیین میکنه
    • مسعود IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      6 7
      پاسخ
      ۲ دقیقه بزور حرف مفت ۱۶۰ تومن حرمتون
    • امیررضا IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      11 6
      پاسخ
      تعرفه خدمات پزشکی نزدیک دو سال هست که افزایش نداشته پس طبیعتاً زیاد چیز عجیبی نیس
    • علی UA ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
      1 1
      پاسخ
      استهلاک دستگاه چه ربطی به ویزیت پزشک داره یعنی متخصص با هزینه ویزیت کل خدمات پزشکی رو پرداخت میکنه پدرم رفته پیشه متخصص هزینه ویزیت گرفته یه امپول هم تزریق کرده 250 هزار تومان هم هزینه تزریق گرفته فکر میکنم مفهوم هزینه ویزیت یعنی دکتر 1 دقیقه با مریض صحبت کنه تورم 45 درصد بعد چرا شما 60 درصد افزایش
    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
      8 1
      پاسخ
      دوستانی که دنبال پزشک هندی و پاکستانی هستید : می دونید تو اون دو تا کشور ویزیت پزشک معادل 30 تا 50 دلار امریکا است؟ ارزانترین تعرفه پزشکی در دنیا مربوط به سومالی است که آنهم معادل 13 دلار آمریکاست. اونوقت فکر می کنید کدام پزشک هندی یا پاکستانی حاضر می شود بیاد ایران با ویزیت معادل 4 دلار کار کند ؟؟!
      • محمد IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
        2 0
        چرا حرف ناحساب میزنید؟ من خودم توی شهر جاموی هند دکتر عمومی ویزیتم کرد 250 روپیه گرفت. میشه 70 75 هزار تومان در حالیکه اونجا دستمزدها دو برابر اینجاست. یه معلم ابتدایی تازه کار 12 میلیون تومان در ماه میگیره...
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
      2 0
      پاسخ
      خدا لعنتتون بکنه با این افزایش!! دکترای الان تو کشورمون فقط به فکر خالی کردن جیب مردم هستند نه مداواشون!!! منشی یجور پول میگیره، آبدارچی یجور، دکترم هر کاری میکنه یه ویزیت جدا، دکترا یه کاری با مریضشون میکنن تا مجبور بشه ماهی چندین بار مراجعه کنه تا ویزیت بیشتری بریزن تو حلقشون

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