ه گزارش خبرنگار مهر سردار رستمعلی رفیعی آتانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین که صبح سه‌شنبه در سالن شهید سلیمانی سازمان تبلیغات استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: امیر پیری یکی از نیروهای پای کار و دلسوز نظام و ارزش‌ها هستند که در مراسم و رویدادهای مختلف از جمله هفته گرامیداشت دفاع مقدس و در استقبال از ۵ شهید تازه تفحص شده که اخیراً مهمان استان قزوین بودند شاهد تلاش‌های ایشان بودیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین ادامه داد: تجربه امیر پیری و تلاش سه‌ساله ایشان در بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس باید به نیروی جدید و جوان که قرار است در این حوزه فعالیت کند انتقال یابد و امیدواریم سایر نیروها در این راه همراه باشند.

این مسئول مطرح کرد: به‌عنوان مخاطب بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس دوست داریم روزهای خوبی را در این مجموعه که به آن محتاجیم ببینیم، زیرساخت‌های خوبی انجام شده و کارهای زیادی هم به زمین مانده که باید در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بیافتد.

سردار رفیعی آتانی در خاتمه گفت: رهبر معظم انقلاب برای ادبیات انقلاب نگران است و تحریف آرمان‌های انقلاب امروز یک آفت جدی است، اینجا و در بنیاد حفظ آثار روایت دسته اول دفاع مقدس خلق می‌شود، در واقع بیش از آنکه به زیرساخت ساختمانی نیاز داشته باشیم به روایت دسته اول از رویدادهای جنگ تحمیلی نیاز داریم.