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۳ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۴۷

سرمربی تیم ملی نوجوانان والیبال ساحلی:

نوجوانان ایرانی برای جام جهانی والیبال ساحلی آماده می‌شوند

نوجوانان ایرانی برای جام جهانی والیبال ساحلی آماده می‌شوند

بوشهر- سرمربی تیم ملی نوجوانان والیبال ساحلی گفت: باتوجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در استان بوشهر، این استان می‌تواند یکی از پایگاه‌های والیبال ساحلی کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین اسماعیل‌زاده عصر یکشنبه در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار داشت: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ورزش‌های ساحلی در استان بوشهر وجود دارد.

وی اضافه کرد: استان بوشهر با وجود برخورداری از زیرساخت‌ها و امکانات مناسب در حوزه ورزش‌های ساحلی می‌توان به پایگاه ویژه و قطب ورزش‌های ساحلی به ویژه والیبال تبدیل شود.

سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان بر راه‌اندازی یکی از پایگاه‌های والیبال ساحلی در استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: باید والیبال ساحلی در استان بوشهر به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های آمادگی تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان خاطرنشان کرد: محمداسماعیل نقی پور و سید علی لطیفی در بوشهر حضور دارد.

اسماعیل‌زاده از آماده‌سازی تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان برای مسابقات المپیک نوجوانان ۲۰۲۲ چین خبر داد و افزود: این مسابقات آبان‌ماه سال آینده برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور ملی‌پوشان نوجوان با هدف کسب آمادگی بیشتر امسال در قالب تیم ایران جوان در لیگ برتر والیبال ساحلی خاطرنشان کرد: هفته سوم مسابقات لیگ والیبال ساحلی در چابهار برگزار می‌شود.

کد مطلب 5407281

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