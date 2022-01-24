به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله خون‌میرزایی در آئین افتتاحیه پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس گفت: در سال گذشته تقریباً یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن تولیدات شیلاتی در داخل کشور داشتیم و بیش از ۹۲ درصد از اهداف برنامه تحقق پیدا کرد.

رئیس سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: حدود ۵۷۰ هزار تن نیز مربوط به صید و صیادی بود و دستاورد ما در این زمینه پنج تا هشت درصد بیش از تکلیف برنامه بود که این صید عمدتاً در جنوب و حوزه‌های ساحلی و فراساحلی است.

وی بیان کرد: در زمینه پرورش میگو در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۶ درصد تکلیف ۶۰ هزار تنی را محقق کردیم. آبزی پروری دریایی و ساحلی پرورش ماهی در سواحل و در قفس را دنبال می کنیم.

خون‌میرزایی با بیان اینکه برای افق ۱۴۰۴ هدف گذاری ما برای ۶۰۰ هزار تن تولید است، اظهار کرد: این دستاوردها به پشتوانه اطلاعات پایه شامل خدمات هواشناسی، اطلاعات محیط زیستی، جغرافیایی، امنیت و زیرساخت‌های فناوری بوده‌است.

رئیس سازمان شیلات ایران تقویت امنیت در حوزه‌های مختلف را ضرورت توسعه کار دانست و گفت: یکی از مواردی که ما را از آینده نگران می‌کند آلودگی‌های مختلف در خلیج فارس و عمان است.

وی تاکید کرد: هیچ‌گونه فعالیت صید ترال در آب‌های سرزمینی کشور به‌طور قانونی وجود ندارد؛ اما فعالیت های غیرقانونی را انکار نمی‌کنیم و باید تلاش کنیم تا آن را سامان، نظم و کاهش دهیم.