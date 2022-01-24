«آغاز پایان» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آغاز پایان؛ رصد تحولات آماری و راهبردهای جمعیتی آزادسازی فلسطین» تألیف صالح قاسمی به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ دوم رسیده است.

سرزمین تاریخی و مقدس فلسطین، از دیرباز مورد توجه ادیان آسمانی و تمدن‌های بشری بوده است. از منظر ایدئولوژیک و دینی، فلسطین در گذشته ادیان آسمانی و حوادث آینده آخرالزمانی جهان بسیار تعیین‌کننده بوده و خواهد بود. همان‌طور که از دریچه مباحث استراتژیک و ژئوپلتیک نیز جغرافیای حساس این کشور باستانی در راهبردهای کلان جهانی، تعیین‌کننده برتری سیاسی قدرت‌های بین‌المللی بوده است. نظر به ابعاد اهمیت دینی و سیاسی این کشور بود که سازمان صهیونیسم جهانی این سرزمین مظلوم را برای اجرای طرح اسکان یهودیان صهیونیست و تأسیس رژیم نامشروع اسرائیل برگزید.

توسعه فرهنگ ازدواج آسان، ترویج ارتقای الگوی فرزندآوری، مهاجرت نکردن و تداوم حضور در فلسطین، راه‌اندازی جنبش بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن و همچنین، شکستن حصر باریکه غزه از جمله راهکارهایی هستند که ذیل راهبردهای جمعیتی آزادسازی فلسطین و قدس شریف تعریف شده و روند مرگ جمعیتی رژیم صهیونیستی را تسریع می‌کنند.

چاپ دوم این کتاب در ۱۷۰ صفحه وزیری، شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۴۵ هزار تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.