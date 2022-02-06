ارسال نقشه فتح تهران برای ترامپ/افشای ارتباط متهم با موساد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر، امروز صبح به صورت علنی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه نماینده دادستان، خانواده قربانیان اقدامات تروریستی این گروهک، متهم و وکلای وی حضور دارند.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

بهروز حسنی اعتماد در جایگاه قرار گرفت و گفت: جمشید شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا است. وی متهم است به افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی از جمله بمب گذاری در حسینیه شیراز در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ که موجب به شهادت رسیدن ۱۴ نفر و مجروح شدن تقریباً ۳۰۰ نفر شده است.

نماینده دادستان افزود: تلاش برای بمب گذاری در سد سیون شیراز در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۵ و برنامه ریزی جهت ترور مسئول پروژه سد، همچنین انفجار در کفشداری حرم حضرت امام (ره) در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۸ و آتش سوزی در هتل جهان تهران در هنگام ساخت و تهیه بمب جهت انفجار در حوزه علمیه آیت الله العظمی گلپایگانی از دیگر موارد اتهامی، متهم است.

حسنی اعتماد با بیان اینکه این اقدامات تروریستی موجب ناامنی جامعه و به خاک و خون کشیده شدن مردم شده است، گفت: گروهک تروریستی تندر در اواسط سال ۱۳۸۲ توسط تعدادی از عناصر سلطنت طلب به سرکردگی فتح الله منوچهری و فرود فولادوند با رویکرد تئوریزه کردن تروریست ضددینی در انگلستان تأسیس شده است.

وی افزود: این گروهک تروریستی با بهره گیری از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مجازی مطالب توهین آمیزی علیه دین مبین اسلام انجام داده است. پس از انتخاب شارمهد در سال ۸۵ به عنوان سرکرده گروه از رویکرد نرم به رویکرد سخت و تروریستی تغییر مسیر می‌دهد و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس می‌پردازد.

در ادامه جلسه دادگاه کلیپی از گفته‌های جمشید شارمهد پیش از دستگیری در دادگاه به نمایش گذاشته شد که متهم در این فیلم عنوان می‌کند که «ما خجالت نمی‌کشیم کسی را بکشیم مگر انفجار شیراز را انکار کردیم ما ترور می‌کنیم وحشت ایجاد می‌کنیم».

پخش لحظه انفجار بمب در حسینیه شیراز این کلیپ در دادگاه منجر به حزن و گریه خانواده شهدا شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم اعتراف کرده است که مبادرت به اعمال تروریستی می‌کرده است و انفجار تروریستی رهپویان وصال شیراز، کفشداری حضرت امام خمینی (ره)، انفجار سد سیون، هتل جهان و ساخت و تهیه بمب جهت انفجار در حوزه علمیه آیت الله العظمی گلپایگانی توسط وی طراحی و برنامه ریزی شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهم اعتراف کرده است که قصد عملیات‌های تروریستی دیگری نیز داشته است که ناکام بوده است انجام عملیات تروریستی در چهارشنبه سوری و انفجار در یکی از بانک‌ها از جمله اعمال تروریستی بوده که وی در آن ناکام بوده است.

وی اضافه کرد: این متهم همچنین قصد انفجار بمب در مقابل وزارت خانه امور خارجه ایران و یا سفارت چین را داشته است که با دستگیری وی این اقدام تروریستی خنثی می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: این متهم قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است بمب گذاری در حسینیه رهپویان شیراز در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ توسط وی طراحی و مدیریت شد که به شهادت ۱۴ نفر و مجروحیت ۳۰۰ نفر انجامید که ۱۵ نفر آن کودک بودند.

در ادامه جلسه دادگاه تصاویری از اقدامات تروریستی گروهک تندر و انفجار حسینیه شیراز به نمایش درآمد.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم شارمهد بعد از انجام عملیات‌های خود با افسران آمریکایی ارتباط برقرار کرده است، گفت: وی در سال ۲۰۰۳ میلادی و مصادف با ۱۳۸۱ شمسی از کشور آلمان به آمریکا مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شده است.

حسنی اعتماد ادامه داد: پس از انفجار در حسینیه رهپویان شیراز مقامات آمریکایی با متهم ارتباط برقرار کرده‌اند و به گفته متهم اولین ارتباط او با اف‌بی‌آی بعد از انفجار شیراز بوده که آن‌ها در این دیدار برخی نکات امنیتی را به متهم تذکر داده‌اند.

وی با اشاره به سایر دیدارهای متهم با آمریکایی‌ها گفت: در اقاریر متهم آمده است که وی با دو سناتور محلی ملاقات داشته و درباره اهداف و اقدامات گروه تندر با آن‌ها صحبت کرده است.

نماینده دادستان افزود: به گفته متهم سه نفر از اعضای اف‌بی‌آی با وی تماس گرفته‌اند و با او گفتگوهایی را داشته‌اند همچنین متهم شارمهد در اظهارات خود گفته است اگرچه افراد سیاسی به او کمک مالی نکرده‌اند، اما با اعزام تیم آی تی تمامی سیستم‌های رایانه‌ای او را ارتقا داده‌اند.

حسنی اعتماد با اشاره به اقاریر متهم درباره ارتباطش با مقامات آمریکایی گفت: به گفته شارمهد وی با ۹ نفر از افراد اف بی آی و سی آی‌ای ارتباط داشته که آخرین دیدار او به ژانویه ۲۰۲۰ باز می‌گردد.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم اظهار داشته که مقامات سیاسی آمریکا به او هشدار داده‌اند که از آمریکا خارج نشود، زیرا در صورت خروج امنیت او را تضمین نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در اقاریر متهم شارمهد آمده است که با یک تیم سیاسی از اف‌بی‌آی در ارتباط بوده و در خصوص اهداف گروه خود در ایران با آن‌ها صحبت می‌کرده است و در سال ۲۰۱۵ درباره جلب تیم‌های جاسوسی در ایران با این افراد صحبت داشته است.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم با اعضای سی آی‌ای نیز در ارتباط بوده است، گفت: تمامی آی دی‌ها و پسوردهای گروه در اختیار افسران اف بی آی قرار داشته. همچنین متهم مکاتباتی را با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور آمریکا نیز داشته است.

حسنی اعتماد با بیان اینکه شارمهد نقشه فتح تهران و راه کوروش را برای ترامپ، جان بولتن و هوک ارسال کرده است، گفت: هوک در یکی از سخنرانی‌ها از گروهک تندر یاد کرده است.

وی ادامه داد: بعد از انفجار حسینیه شیراز برخی از رسانه‌های مکتوب آمریکا و همچنین شبکه فاکس و سی ان ان با متهم مصاحبه داشته‌اند.

حسنی اعتماد ادامه داد: دولت آمریکا ویزای تأسیس شرکت تجاری، ویزای مخصوص قربانیان سیاسی و پناهنده به آمریکا، حق معاملات، حق کسب و کار، خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات امنیتی را به شارمهد اهدا کرده بود.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ازطریق یکی از عوامل خود با دو نفر از اعضای موساد آشنا شده و تلاش داشته تا حمایت آن‌ها را جلب کند. در همین راستا با شخصی به نام یعقوب آشنا شده و تلاش داشته است تا طرح راه کوروش خود را به رئیس دولت رژیم صهیونیستی ارسال کند.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی گفت: بر اساس قانون پس از قرائت کیفرخواست شکایت خانواده شهدا باید مطرح شود؛ در این جلسه دو تن از نمایندگان خانواده شهدا شکایت خود را بیان می‌کنند.

سپس انتظامی نماینده خانواده شهدا در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده از طرف خانواده شهدا و جانبازان از دادگاه تقاضای اشد مجازات برای متهم را دارم.

وی ادامه داد: همچنین می‌خواهم تا سایر سرکردگان گروهک نیز دستگیر و برای محاکمه به دادگاه بیایند.

انتظامی خطاب به متهم شارمهد، عنوان کرد: با افسران اف بی آی در ارتباط بودید، اما سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیرت کردند و هم اکنون برای محاکمه اینجا حاضر شدید. فرزند ما را تکه تکه کرده‌اید.

در ادامه جلسه دادگاه مریم سعدی مادر شهید راضیه کشاورز در جایگاه قرار گرفت و گفت: فرزند من یک انسان مهربان، ورزشکار و محصلی توانمند بود او به حسینیه سید الشهدا رفته بود تا با خدای خودش و حضرت زهرا (س) راز و نیاز کند، اما گروهک تروریستی تندر، دختر نوجوان و مظلوم و مهربانم را با انفجار به شهادت رساند من به مظلومیت او فکر می‌کنم که در زمان انفجار و آن صدای مهیب چه بر سرش آمده است.

این مادر شهید ادامه داد: حرف من با این متهم نیست حرف من با اربابان و حامیانش است که از این جنایت حمایت کردند تا این عملیات تروریستی انجام شود اربابان او و کسانی که حامی حقوق بشر هستند باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: من از محضر دادگاه می‌خواهم مظلومیت ما را به گوش جهانیان برساند باید جواب خون شهدای این عملیات تروریستی به گوش جهانیان برسد و آنان و اربابان این فرد باید پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خود باشند.

مادر این شهید افزود: جان من فدای ایران، فدای رهبرم و فدای امام حسین (ع) است در ایران غیرتمند فرزندانی از دامن مادرانشان پروراننده می‌شوند مانند شهید سردار سلیمانی که تا لحظه آخر برای حفظ مرزهای کشورش جنگید تا یک نامرد نتواند چادر از سر زنان در ایران بردارد در کشور من مردان غیرتمند و شیرمردانی وجود دارند که در برابر خائن و ظالم با تمام قدرت می‌ایستند تا از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.

در پایان این جلسه رسیدگی قاضی صلواتی اعلام کرد: زمان و مکان جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس همین گزارش، تندر یکی از گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب است که در جریان گروه‌های معاند و طرفداران رژیم پهلوی فعالیت می‌کند.

برخی کارشناسان سابقه تأسیس این گروه را در سال‌های نخست دهه ۸۰ و یا به طور دقیق‌تر سال ۱۳۸۳ می‌دانند. نام دقیق‌تر این گروه انجمن پادشاهی ایران (تندر) است که طبق اطلاعات در دسترس فتح‌الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند در سال‌های نخست تأسیس این گروه و تا سال ۱۳۸۵ سرکردگی آن را برعهده داشت. پس از او جمشید شارمهد در همان سال مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

شنبه یازدهم مرداد ۹۹ خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از دستگیری جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر توسط وزارت اطلاعات بود. در پرونده این گروه جنایت‌های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می‌شود که در این میان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه‌ای خون بار است که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.