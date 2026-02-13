لیگ قرآنی «آلاء»؛وقتی نوجوانان گیلان زندگی با آیات قرآن را تمرین کردند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: هر آیه قرآن، دنیایی از معنا و رمز در دل دارد؛ کتابی که بیش از پانزده قرن پیش به دست پیامبر خدا رسید و هنوز گوشهای از رازهایش برای بشر نهان مانده است. این کتاب نه فقط یک متن مقدس، بلکه چراغ راهی است که میتواند در دل تاریکیهای زندگی امروز، مسیر درست را روشن کند.
اما در روزگار مدرن، این نور گاهی مهجور مانده است. ذهنها در هیاهوی شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی غرق شدهاند و سیلاب دادههای بیفایده، قدرت تأمل و تفکر را از انسان گرفته است. در چنین فضایی، قرآن میتواند نقطهای از سکوت، تأمل و هدایت باشد؛ نوری که اگر از آن بهره برداری نشود، جامعه در گرداب غفلت و کژرویها فرو میرود.
جای خالی قرآن در زندگی امروز وقتی بیشتر به چشم میآید که خود را در انبوه اخبار و محتوای زرد رسانهها گم کردهایم. از بیمهری و کمتوجهی گرفته تا تعرضات به این کتاب مقدس، هر بار واکنشهای گسترده مردم مسلمان و حتی پیروان دیگر ادیان را برانگیخته است. امروز بیش از هر زمان دیگری، بازگشت به قرآن و تأمل در مفاهیم آن ضرورت دارد؛ تجربهای زنده و عملی که میتواند مسیر زندگی را تغییر دهد و انسان را از مهجوریت، به نور و هدایت برساند.
صدای شور و هیجان در سالن مسابقه
در چنین فضایی، صدای خنده، همفکری و شور نوجوانان از همان لحظه ورود به سالن مسابقه، حال و هوای دیگری به قرآن بخشید. ۶۴ تیم دختر و ۳۲ تیم پسر متوسطه اول، پس از ماهها تلاش و رقابت در شهرستانها و پشت سر گذاشتن مرحله نیمهنهایی، امروز در مرحله نهایی مسابقات قرآنی «آلاء» گرد هم آمده بودند تا برترینهای استان گیلان مشخص شوند.
نگاههای مشتاق، حرکات هماهنگ تیمها و لبخندهایی که هر بار پس از پاسخ درست شکل میگرفت، نشان میداد این رویداد فراتر از یک مسابقه است و تبدیل به تجربهای واقعی از زندگی با آیات قرآن شده است.
لیگ قرآنی «آلاء»؛ تجربهای عملی از زندگی با قرآن
مسابقات «آلاء» ذیل طرح ملی «زندگی با آیهها» به صورت مفهوممحور و تیمی برگزار شد. در این لیگ قرآنی هر تیم نه تنها باید پاسخ درست میداد، بلکه باید توانایی تحلیل مفاهیم قرآنی و هماهنگی تیمی خود را نیز به نمایش میگذاشت؛ مهارتی که نوجوانان با هر حرکت و تصمیم کوچک تمرین میکردند و تجربهای عملی از زندگی با قرآن برایشان رقم میزد.
صبح جمعه، ۶۴ تیم دختر با شور و انرژی وصفناشدنی در رقابتها حاضر شدند. گاهی نگاههای پرشور و گاهی زمزمههای همفکری تیمی، سالن را پر کرده بود و همه متوجه بودند هر حرکت کوچک، هر پاسخ دقیق، بخشی از تلاش، انگیزه و عشق آنها به قرآن است. پس از رقابت دختران، ۳۲ تیم پسر عصر با همان هیجان و تمرکز پا به مسابقه گذاشتند؛ شور و انرژی نوجوانان همچنان قابل لمس بود و هر لحظه، هیجان و رقابت، سالن را در بر گرفته بود.
جوایز و تقدیر از برترینها
برندگان این مرحله استانی در آیین اختتامیه، همزمان با اواسط ماه مبارک رمضان معرفی خواهند شد و جوایز نقدی به آنان اهدا میشود: تیم اول ۱۶ میلیون تومان، تیم دوم ۱۲ میلیون تومان و تیم سوم ۸ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
امروز، سالن مسابقه تبدیل به جایی شد که نوجوانان گیلانی تجربهای متفاوت و عمیق از قرآن پیدا کردند؛ روزی پر از هیجان، رقابت تیمی و فهم عملی مفاهیم قرآنی که فراتر از مدال و جایزه، خاطرهای ماندگار در ذهن آنان ثبت کرد. هر لبخند، هر نگاه مشتاق و هر حرکت هماهنگ، روایتگر شور نوجوانان برای زندگی با آیات قرآن بود.
رقابت ۱۸ هزار دانشآموز گیلانی در طرح ملی «زندگی با آیهها»
«حجتالاسلام محمدعلی نجفی گیلانی» در حاشیه برگزاری مرحله استانی مسابقات «آلاء» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات از اواسط شهریورماه سال جاری در مقطع متوسطه اول دختران و پسران سراسر استان گیلان و ذیل طرح ملی «زندگی با آیهها» با عنوان «آلاء» آغاز شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه در مرحله ثبتنام اولیه حدود ۶ هزار تیم شرکت کردند، افزود: در مجموع ۱۸ هزار دانشآموز در این رویداد قرآنی نامنویسی کردند که پس از برگزاری آزمون کتبی و طی مراحل گروهی و حذفی در سطح شهرستانها، تیمهای برتر هر شهرستان مشخص شدند.
وی ادامه داد: به ازای هر ۲۴ تیم شرکتکننده در مرحله شهرستانی، یک سهمیه برای حضور در مرحله استانی اختصاص یافت که در نهایت ۶۴ تیم دختران و ۳۲ تیم پسران به مرحله استانی راه پیدا کردند.
نجفی با اشاره به برگزاری مرحله نیمهنهایی این رقابتها در روز پنجشنبه تصریح کرد: از مجموع ۶۴ تیم دختر حاضر در این مرحله، ۸ تیم به فینال راه یافتند و رقابت نهایی آنان صبح امروز برگزار شد. همچنین از میان ۳۲ تیم پسر نیز ۸ تیم به مرحله پایانی صعود کردند که رقابت آنان عصر امروز برگزار میشود و تیمهای اول تا سوم معرفی خواهند شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان درباره جوایز این دوره از مسابقات بیان کرد: تیم اول ۱۶ میلیون تومان، تیم دوم ۱۲ میلیون تومان و تیم سوم ۸ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت میکنند که این جوایز در آیین اختتامیه که اواسط ماه مبارک رمضان برگزار میشود، اهدا خواهد شد.
وی با تأکید بر تمایز این مسابقات نسبت به سایر رقابتهای قرآنی گفت: مسابقات «آلا» به صورت مفهوممحور و تیمی برگزار میشود و هدف آن تعمیق فهم آیات قرآن و کاربرد آن در زندگی است؛ موضوعی که از محورهای اصلی طرح ملی «زندگی با آیهها» به شمار میرود.
اگرچه «آلاء» رویدادی نوپا در تقویم برنامههای قرآنی گیلان است، اما در همین گامهای نخست، نشانههای یک حرکت جدی و اثرگذار را با خود همراه کرده است. مسابقهای که شاید عمر زیادی نداشته باشد، اما در همین مدت کوتاه توانسته چهرههای تازهای از نوجوانان فعال و دغدغهمند قرآنی را به جامعه معرفی کند و سطح و تراز فعالیتهای قرآنی استان را یک پله بالاتر ببرد.
«آلاء» فقط یک رقابت ساده نبود
«آلاء» فقط یک رقابت ساده نبود؛ محفلی بود برای دیده شدن استعدادهایی که شاید پیش از این فرصت بروز نداشتند. نوجوانانی که حالا با اعتماد به نفس بیشتری از فهم و تحلیل آیات قرآن سخن میگویند و خانوادههایی که در کنار فرزندانشان، سهمی از این مسیر نورانی دارند.
استقبال کمنظیر نوجوانان به همراه خانوادههایشان در این رویداد، تصویری متفاوت از گیلان به نمایش گذاشت؛ استانی که گاه در برخی روایتهای سطحی، چهرهای کمرنگ از دینداری برای آن ترسیم میشود، اما حضور پرشور شرکتکنندگان در «آلاء» نشان داد ریشههای ایمان و تعلق به قرآن در این دیار زنده و پویاست.
شور خانوادهها در کنار فرزندانشان، تشویقها، همراهیها و پیگیری مراحل مسابقه، گواه آن است که «آلاء» توانسته رگ دینداری جامعه را به تپش درآورد؛ تپشی که نه از سر هیجان مقطعی، بلکه از جنس باور و تعلق است.
این رویداد نوپا حالا به نشانهای از ظرفیتهای عمیق قرآنی گیلان تبدیل شده؛ ظرفیتی که اگر استمرار یابد، میتواند آیندهای روشنتر برای فعالیتهای قرآنی استان رقم بزند.
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