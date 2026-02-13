١٦ تکواندوکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور، جام خلیج فارس، به مدت دو روز در سالن خانه تکواندو برگزار شد.

کادر فنی تیم ملی دو روز رقابت ها را به دقت زیر نظر داشت و در نهایت 16 تکواندوکار را به اردووی آماده سازی دعوت کرد.

بر همین اساس یاسین ولی زاده، مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، امیرمحمد نصیر احمدی، مهدی حاج موسایی، علی اصغر علیمرادیان، متین رضایی، رادین زینالی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، امیر رضا صادقیان، امیر رضا غلامی، محمد حسین یزدانی، آرش وزیری، آرین سلیمی و علی نجفی تکواندوکارانی هستند که می بایست عصر شنبه 25 بهمن در محل خانه تکواندو خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

همچنین با نظر حسن ذوالقدر سرپرست سازمان تیم های ملی ، وحید ناصری مربی سازنده کرمانشاهی به کادر فنی تیم ملی اضافه شد.