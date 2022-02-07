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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۴۹

در پیامی توییتری؛

اولیانوف: به نظر می رسد مذاکرات در مرحله نهایی است

اولیانوف: به نظر می رسد مذاکرات در مرحله نهایی است

مذاکره کننده ارشد روسیه ضمن اعلام ادامه مذاکرات وین از فردا سه شنبه، گفت که برای رسیدن به هدف که همان بازگشت برجام و برچیدن تحریم ها است، همگی باید تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان های بین المللی امروز دوشنبه از ادامه مذاکرات وین خبر داد.

اولیانوف در همین باره در توییتی نوشت: پس از یک استراحت کوتاه، مذاکرات وین فردا از سر گرفته می شود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد مذاکرات در مرحله نهایی است که نیازمند عزم و تلاش همه شرکت کنندگان برای رسیدن به مقصد، یعنی بازگشت کامل برجام، از جمله برچیدن تحریم ها است.

اولیانوف: به نظر می رسد مذاکرات در مرحله نهایی است

«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در همین رابطه اعلام کرده است که به زودی برای ادامه مذاکرات به وین باز می‌گردد.

در همین حال، یک منبع اروپایی به رویترز گفته است که مذاکره کنندگان ارشد احتمالاً سه شنبه در وین دیدار می‌کنند.

آمریکا اخیراً با بازگرداندن برخی معافیت‌های تحریمی در قبال ایران موافقت کرده است، اما ایران می‌گوید این اقدام کافی نبوده و هدف اصلی این مذاکرات برچیدن همه تحریم‌ها است.

کد مطلب 5419246

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