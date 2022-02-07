اولیانوف: به نظر می رسد مذاکرات در مرحله نهایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان های بین المللی امروز دوشنبه از ادامه مذاکرات وین خبر داد.

اولیانوف در همین باره در توییتی نوشت: پس از یک استراحت کوتاه، مذاکرات وین فردا از سر گرفته می شود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد مذاکرات در مرحله نهایی است که نیازمند عزم و تلاش همه شرکت کنندگان برای رسیدن به مقصد، یعنی بازگشت کامل برجام، از جمله برچیدن تحریم ها است.

«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در همین رابطه اعلام کرده است که به زودی برای ادامه مذاکرات به وین باز می‌گردد.

در همین حال، یک منبع اروپایی به رویترز گفته است که مذاکره کنندگان ارشد احتمالاً سه شنبه در وین دیدار می‌کنند.

آمریکا اخیراً با بازگرداندن برخی معافیت‌های تحریمی در قبال ایران موافقت کرده است، اما ایران می‌گوید این اقدام کافی نبوده و هدف اصلی این مذاکرات برچیدن همه تحریم‌ها است.