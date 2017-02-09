خبرگزاری مهر، گروه جامعه- شهرداری تهران به منظور رفاه حال شهروندان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از تمامی امکانات خود بهره برده تا مراسم این روز بهترین شکل و توسط شهروندان تهرانی گرامی داشته شود.

مترو برای راهپیمایی ۲۲ بهمن رایگان است

استفاده از مترو از ابتدای سرویس‌دهی تا پایان مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن رایگان است ضمن آنکه فاصله حرکت قطارها به خصوص در خط ۴ که در مسیر راهپیمایی قرار دارد کاهش خواهد یافت.

در خط یک فاصله گذر ۷ دقیقه، خط دو ۴ دقیقه، خط سه ۱۵ دقیقه و خط چهار ۴٫۵ دقیقه و خط پنج ۱۵ دقیقه است.

در این روز تردد مسافران در تمامی خطوط رصد و در صورت ازدحام جمعیت قطارهای فوق‌العاده اعزام می شوند. همچنین مترو اعلام آمادگی کرده است که در هنگام بازگشت راهپیمایان در ایستگاه‌های خط ۴ هر ۹۰ ثانیه یک قطار اعزام شود.

از مدتی پیش شرکت بهره برداری مترو تهران برای خدمات رسانی هرچه بهتر دراین روز، بررسی تجهیزات ایستگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس سرویس زودتر از موعد پله‌ برقی ها و سایر تجهیزات در ایستگاه‌های فردوسی، زیرگذر تئاتر شهر، میدان انقلاب اسلامی، توحید و شادمان و سایر ایستگاه‌هایی که در مسیر راهپیمایی قرار دارند توسط متخصصان شرکت انجام شده است.

همانند هرسال و به منظور حفظ نظم و امنیت در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، ایستگاه میدان آزادی از صبح تا پایان مراسم راهپیمایی پذیرش مسافر ندارد.

خدمت‌رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره خدمت‌رسانی این شرکت به مناسبت راهپیمایی روز ۲۲ بهمن اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

با گرامیداشت یوم الله ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به آگاهی شهروندان محترم می‌رساند:

با عنایت به برگزاری مراسم یوم الله ۲۲ بهمن مصادف با سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در میدان آزادی، این شرکت در روز جمعه مورخه ۲۲/۱۱/۱۳۹۵ از ساعت ۷:۳۰ بامداد از میادین، پایانه‌ها، شهرک‌های مشروحه ذیل و همچنین پایگاه‌های بسیج و مساجد تحت پوشش ستاد نماز جمعه اقدام به انتقال شهروندان به مبادی راهپیمائی خواهد کرد:

سامانه یک: میادین انقلاب اسلامی - فردوسی - امام حسین (ع) - خاقانی- چهارراه تهرانپارس- نبوت - کلاهدوز

سامانه دو: میادین شمشیری- رازی - محمدیه - قیام - خراسان- شوش- شهدا- پایانه خاوران - پیروزی- اتابک- شهید محلاتی

سامانه سه: میادین رسالت- تجریش- قدس- نوبنیاد- تهرانپارس- سید خندان - چهاراه اشراق- لویزان- شهرک شهید محلاتی- اختیاریه

سامانه چهار:میدان راه آهن- ابوذر- جلیلی- نازی آباد- خزانه بخارایی

سامانه پنج: صادقیه - پونک- سیمون بولیوار- دانشگاه علوم و تحقیقات- کارگر شمالی- کوی نصر- شهر آرا- اسد آبادی- شهران - کن - جنت آباد- دهکده المپیک- شهرک شهید باقری - هوانیروز- میدان صنعت- خلیج فارس- شهرک ولیعصر(عج) - یافت آباد - فردوس - شاد آباد - تهرانسر

سامانه شش: میدان شهرری- سیزده آبان - دولت آباد -خانی آبادنو

پس از خاتمه مراسم ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در اطراف میدان آزادی مستقر بوده و شرکت کنندگان محترم را به مبادی اولیه برگشت خواهد داد.

برقراری انضباط شهری راهپیمایی ٢٢ بهمن با ٣٥٠ نیروی انضباط شهری

در راستای خدمت رسانی به هرچه باشکوهتر برگزار شدن راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، از نماز صبح روز ٢٢ بهمن تا پایان راهپیمایی، تعداد ٣٥٠ نیروی انضباط شهری شهربان شهرداری تهران با ٨٠ دستگاه خودرو و ٣٠ دستگاه موتورسیکلت و با همکاری ٨ منطقه (شهرداری های مناطق ٢، ٥، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١ و ١٢) انضباط شهری این مراسم را برقرار خواهند کرد.

نیروهای انضباط شهری در روز ۲۲ بهمن در محورها و مسیرهای «از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی»، «از میدان صادقیه تا میدان آزادی»، «از فرودگاه مهرآباد تا میدان آزادی» و «از سی متری جی تا میدان آزادی» مستقر خواهند بود.

استقرار آتش‌نشانی در ۱۶۲ نقطه راهپیمایی ۲۲بهمن

هم زمان با روز جمعه ۲۲ بهمن ماه و حضور میلیونی مردم تهران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، نیروهای سازمان آتش نشانی تامین امنیت این مراسم را برعهده خواهند داشت.

تمام ۱۲۳ ایستگاه سازمان آتش نشانی در روز ۲۲ بهمن ماه در آماده باش کامل خواهند بود.

۳۸۱ آتش نشان در روز ۲۲ بهمن ماه در ۱۶۲ نقطه از مسیر راهپیمایی، استقرار خواهند داشت.همچنین مقرر شده آتش نشان ها با ۷۶ موتورسیکلت و ۸۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین در سراسر مسیر حضور داشته باشند.

آتش نشان ها از ساعت ۴ بامداد تا پایان مراسم حضور فعالی در مسیر های راهپیمایی خواهند داشت و تا عادی نشدن ترددها، محیط را ترک نمی کنند.

تمام مدیران ارشد عملیاتی با خودروهایی که در اختیار دارند در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن در طول مسیر مشغول به گشت زنی بوده و وضعیت نیروها را کنترل خواهند کرد.