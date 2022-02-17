  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۲۰

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

مراسم معنوی اعتکاف در ۹شهرستان آذربایجان شرقی و ۲۴ مسجد برگزار شد

مراسم معنوی اعتکاف در ۹شهرستان آذربایجان شرقی و ۲۴ مسجد برگزار شد

تبریز- سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: مراسم معنوی اعتکاف در ۹ شهرستان آذربایجان شرقی و ۲۴ مسجد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود حسینی عصر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در استان گفت: این مراسم امسال با توجه به شیوع سویه جدید اومیکرون ویروس کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت محدود برگزار شد.

وی سپس افزود: این مراسم در ۹ شهرستان استان و در ۲۴ مسجد برگزار شد. شرط حضور معتکفین در این مراسم تزریق سه دوز واکسن کرونا بود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی سپس در خصوص تعداد معتکفین در استان نیز گفت: ۴۰۰ نفر معتکف خواهر و ۵۰۵ نفر نیز معتکف برادر این مراسم شرکت کرده‌اند.

کد مطلب 5426891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها