واکنش قاهره به افتتاح سدالنهضه از سوی اتیوپی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، وزارت خارجه مصر به آغاز عملیات تولید برق از سد النهضه واکنش نشان داد و اعلام کرد که آغاز بهره برداری از سد النهضه، پافشاری اتیوپی در نقض تعهدات آدیس آبابا بر اساس توافقنامه «اعلامیه اصول ۲۰۱۵ »تلقی می شود.

وزارت خارجه مصر اعلام کرد: پس از اقدامات یکجانبه مرحله اول و دوم آبگیری سد النهضه از سوی اتیوپی، مصر اقدام امروز آدیس آبابا در آغاز بهره برداری سدالنهضه را به مثابه پافشاری اتیوپی در نقض توافق آبی سال ۲۰۱۵ تلقی می کند.

گفتنی است که نخست وزیر اتیوپی بدون اینکه با مصر و سودان در خصوص آبگیری و فعال سازی سد النهضه به توافقنامه‌ای دست پیدا کند، طی مراسمی امروز فاز اول تولید برق از این سد را افتتاح کرد.

« آبی احمد» که به همراه جمعی از مسئولان بلند پایه اتیوپی به نیروگاه تولید برق سدالنهضه رفته بود با فشار دادن دکمه‌ای اولین توربین تولید برق این نیروگاه را روشن کرد.

آغاز عملیات تولید برق از سدالنهضه مرحله‌ای مهم در این پروژه جنجالی به شمار می رود. سد النهضه که بزرگترین پروژه تولید برق در افریقا به شمار می‌رود ساخت آن در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط اتیوپی آغاز شد.

اتیوپی می‌گوید زمانی که این پروژه چهار میلیارد دلاری به‌طور کامل عملیاتی شود، اقتصاد این کشور را که به شدت از خشکسالی و جنگ آسیب دیده، متحول می‌کند، اما مصر که در پایین دست رودخانه نیل و این سد قرار دارد و برای تامین آب آشامیدنی و آبیاری به این رودخانه وابسته است، می‌گوید که وجود این سد یک تهدید جدی برای تامین منابع کشورش است.

سه کشور تاکنون چندین دور مذاکرات برای دستیابی به توافق مشترک برگزار کرده اند اما نتیجه ای در برنداشته است. اتیوپی برای ساخت سد النهضه ۴.۲ میلیارد دلار هزینه کرده است و به دنبال تولید بیش از ۵۰۰۰ مگاوات برق از این سد است که دو برابر تولید کنونی برق این کشور است.

مصر در تامین ۹۰ درصد از آب شرب خود به رود نیل وابسته است و هرگونه کاهش حقابه این کشور از نیل، آثار اجتماعی و اقتصادی ویرانگری بر مصر خواهد داشت، این در حالی است که آدیس‌آبابا تصریح دارد که سد النهضه در تبدیل این کشور به قطب انرژی منطقه نقش‌آفرین است و می‌تواند علاوه بر درآمدزایی به فقرزدایی در این کشور منجر شود.

در این میان، اختلافات سه کشور بر سر مقدار آب رهاسازی شده از سوی اتیوپی در صورت بروز کم‌آبی متمرکز است، با عملیاتی شدن این سد، اتیوپی می‌تواند به بزرگترین کشور صادر کننده برق در آفریقا با تولید ۶۰۰۰ مگاوات برق تبدیل شود.

سد النهضه بر روی رود نیل آبی در کشور اتیوپی و در ۴۰ کیلومتری مرز سودان قرار دارد، این سد با ۱۴۵ متر ارتفاع و طول ۱۸۰۰ متر و با گنجایش ۷۴ میلیارد متر مکعب، بزرگترین سد آبی برقی آفریقا و دهمین سد بزرگ جهان است.