مرحله یک چهارم نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سازمان دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی، با اتمام رقابت‌های روز سوم از دوازدهمین دورۀ مسابقات ملی مناظرۀ دانشجویان ایران، که روز سه‌شنبه ۸ خرداد ماه در سالن‌های شهید مهدی فلاحت‌پور و عباس مسگر برگزار شد، ۸ گروه مناظره‌کننده با پیروزی بر گروه مقابل، به مرحلۀ یک چهارم نهایی راه یافتند.

گزاره‌هایی که تیم‌های دانشجویی در مرحلۀ یک هشتم نهایی، دربارۀ آن با یکدیگر به مناظره پرداختند، به این شرح است: «تعطیلی کسب و کارها به خاطر پذیرش افراد بی‌حجاب و کم حجاب مغایر با عدالت اجتماعی است»، «حمایت دولت از انبوه‌سازی به جای مدل تعاونی ساخت مسکن، سبب بحران کنونی مسکن در کشور شده است»، «با اتخاذ سیاست پرداخت دستمزد برابر در تمامی نقاط کشور، می‌توان از تمرکز سرمایه و کار در کلان‌شهرها جلوگیری کرد.»، «با توجه به روند تحصیلی دانش‌آموزان در سال‌های اخیر، ایران در دهه‌های آتی با بحران کمبود نیروی متخصص مواجه خواهد بود.»، «گام اول برای مبارزه با فساد، تقویت نهاد دولت از طریق رعایت اصل تفکیک قوا است»، «سلطۀ منطق سرمایه‌داری رفاقتی بر اقتصاد کشور، سبب زوال نهاد دولت در ایران شده است»، «عدم امینت شغلی اساتید جوان، سبب رکود علمی در دانشگاه‌ها شده است» و «نگاه جمهوری اسلامی ایران به ارتباط با آمریکا هیچ‌گاه از جنس تابو و قبیح نبوده و امکان احیای روابط ممکن است.»

تیم‌های «اوج» از یزد، «طلوع» از همدان، «نیک‌آیین» از اصفهان، «گمنام» از دانشگاه تهران، «سخن» از دانشگاه تهران، «توسعه» از سیستان بلوچستان، «اندیشه ورزان» از دانشگاه صنعتی شریف و «سره» از علوم پزشکی تهران موفق به راهیابی به مرحله بعدی شدند.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات، چهارشنبه۹ خرداد ماه، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود و گروه‌های برگزیدۀ این رقابت‌ها، به مرحلۀ رده‌بندی و نهایی راه خواهد یافت.

اختتامیۀ دوازدهمین دوره از مسابقات مناظرۀ دانشجویان ایران، روز پنج شنبه ۱۰ خرداد ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار خواهد شد.