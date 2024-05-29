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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۲۸

هلاکت سه نظامی صهیونیست دیگر در غزه/ انهدام تانک مرکاوا در رفح

هلاکت سه نظامی صهیونیست دیگر در غزه/ انهدام تانک مرکاوا در رفح

ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت سه نظامی دیگر این رژیم در نبردهای نوار غزه اذعان کرد و گردان‌های قسام از هدف قرار دادن یک تانک مرکاوا در رفح با راکت یاسین ۱۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که جنگ غزه وارد دویست‌وسی‌وششمین روز خود شده است، گردان ۵۰ تیپ «الناحال» ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت سه نظامی خود در نبردهای نوار غزه اذعان کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی هم رسما تأیید کرد که سه نظامی این رژیم بر اثر انفجار بمب دست‌ساز در رفح کشته شده‌اند.

گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس هم اعلام کرد که یک تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را نزدیک منطقه «العبد جبر» اردوگاه «یبنا» در شهر رفح در جنوب نوار غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

در حمله هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی شهر رفح هم یک نفر شهید شد و دست‌کم ۲۰ نفر زخمی شدند.

در حمله پهپادهای ارتش اشغالگر به خیابان القدس در محله تل السلطان در غرب شهر رفح هم شماری زخمی شدند.

توپخانه رژیم صهیونیستی دو اردوگاه البریج و النصیرات و شهرک جحر الدیک را در مرکز نوار غزه هدف قرار داد.

کد مطلب 6122241

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