آیت الله رئیسی بزرگترین حامی حوزه فرهنگ، هنر، شعر و ادب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سوگواره ادبی «روز وداع یاران» با هدف گرامیداشت یاد شهدای خدمت، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور و همراهانش به صورت همزمان در استان‌ها برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ضمن تقدیر از احساسات اهالی قلم به رئیس جمهور فقید در قالب شعر و سروده، گفت: مایه مباهات ماست که آیت الله رئیسی، یکی از بزرگترین حامیان حوزه فرهنگ، هنر، شعر و ادب بودند. ایشان در محافل مختلف تشریف می‌آوردند و با گوش جان شنوای صحبت‌های عزیزان بودند و تا جایی که مقدور بود، تلاش می‌کردند اتفاقات خوبی برای اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه رقم بخورد.

وی افزود: من به نوبه خود از بانیان برگزاری این برنامه، جناب آقای رمضانی، اصحاب گرانقدر شعر و ادب، بزرگان حوزه کتاب و نشر و فرهیختگانی که در تمامی استان‌های کشور در برنامه «روز وداع یاران»، این فضای عاطفه و مهر و محبت گرد آمده‌اند، قدردانی می‌کنم. به فرمایش رهبر انقلاب، این اتفاق، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر و مصداق «لایسدها شیء» است؛ شاید بتوان گفت این شخصیت با ویژگی‌های منحصربه‌فرد و حضورشان در بخش‌های مختلف خدمتگزاری، پدیده‌ای تکرار نشدنی بودند. ان‌شاءالله خداوند در حوزه خدمتگزاری برای مردم ایران، بهترین‌ها را در مسیر ارتقای ملت قرار دهد.

در پایان این مراسم تابلوی نقاشی‌خط «سی‌مرغ»، اثر علی مینایی‌فرد که در حین برنامه خلق شده بود، به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا شد.

در این نشست سیدمحمدهاشمی، جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ فرزانه فخریان، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور کودک و نوجوان؛ ایمان شمسایی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت؛ مجید زین‌العابدین، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی؛ علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی و عصمت مؤمنی، اعضای هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی؛ علیرضا قزوه، رئیس دفتر شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ سعیده حسین‌جانی، مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری؛ مهدی سلیمانی، قائم‌مقام مجمع ناشران انقلاب اسلامی؛ میلاد عرفان‌پور، سرپرست مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری؛ فتح‌الله فروغی، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران کودک و نوجوان؛ نادر قدیانی، مدیرمسئول انتشارات قدیانی؛ و اهالی فرهنگ و ادب از جمله حاج علی انسانی، نغمه مستشار نظامی، محمود اکرامی، مصطفی محدثی خراسانی، فاطمه نانی‌زاد، حسین بختیاری، حمید هنرجو، علی داوودی، رضا اسماعیلی، محمدمهدی عبداللهی، حسین اسرافیلی، احمد شهریار، فریبا یوسفی، کاظم طلایی و… حضور داشتند.